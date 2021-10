Oroscopo Branko 15 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 15 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’intervento di un collega vi aiuterà a portare a termine un progetto in corso, che si sta rivelando essere pesante. Potrete migliorare la vostra forma mettendo risolutamente il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza.

Oroscopo Branko 15 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Usate la vostra immaginazione per allontanarvi dalla routine. La fuga vi tende la mano. La vostra energia vi incita al dialogo e gli scambi riscaldano il cuore e migliorano il vostro morale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro stato d’animo è influenzato da chi vi circonda. I bilanci spontanei sono favorevoli per i vostri conti. Le riunioni di famiglia o con gli amici potrebbero essere un buon modo per ricaricare le batterie a livello psicologico e per alleviare lo stress.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il movimento planetario avrà un effetto stabilizzante su di voi, sarete di umore combattivo ma saprete anche perdonare. I vostri rapporti vi aiuteranno ad essere più calmi, più equilibrati e più facilmente in grado di anticipare le persone che vi stanno a cuore.

Oroscopo Branko 15 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): C’è una riunione in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene se rimanete positivi. Sarete di ottimo umore, ma rischiate di esaurire coloro che vi circondano. Trattate bene gli altri e incanalate la vostra energia in modo proficuo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Oroscopo Branko 15 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non sforzatevi di essere chi non siete. Siate voi stessi e non fingete. Sarete in grado di tenere il passo con il ritmo impostato indirettamente da chi vi circonda. Sentirvi utili vi dà energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il vostro stato d’animo aprirà la porta a nuovi piaceri. Anche se vi sembra che il tempo manchi o che sia difficile da ottenere, arricchite la vostra prospettiva a lungo termine… l’amore è l’unica cosa che vi servirà.

