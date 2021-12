Oroscopo Branko 15 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): State molto attenti nei confronti di coloro che vi circondano e il calore dei vostri rapporti con loro sarà un vero piacere. Dovreste capire che una cattiva abitudine potrebbe avere conseguenze spiacevoli per voi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra onestà sarà esplosiva ma vi permetterà di avvicinarvi di più alle persone più sincere che conoscete. Non cercate disperatamente di capire i dettagli futili. Siete nervosi a causa della vostra stanchezza, concedetevi una pausa!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra tranquillità vi rende automaticamente popolari e ispira le persone a darvi fiducia. Una sferzata di energia vi aiuterà ad agire in modo costruttivo, non vi dispererete invano.

Oroscopo Branko 15 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarà necessario fare una scelta importante per ottenere un quadro più chiaro delle cose. Che si tratti di due persone o di due stili di vita differenti, è necessario mantenere il sangue freddo, al fine di mantenere sotto controllo i vostri dubbi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non siete a corto di nuove idee. Non mettete il carro davanti ai buoi. Strutturate i vostri progetti. Avete bisogno di ristabilire il contatto con i vostri valori per riuscire a tornare in forma. Concedetevi un po’ di tempo.

Oroscopo Branko 15 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sorprenderete chi vi circonda per la vostra temerarietà nel raggiungere obiettivi. Avete bisogno di relax sia fisicamente che psicologicamente, dovreste praticare attività ricreative legate all’arte per ricaricare le batterie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete bisogno di rallentare. E trascorrere tempo senza far nulla! Avrete una visione più chiara delle cose domani. Se lasciate andare le abitudini ormai consolidate, la vostra mente si rilasserà veramente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete una prospettiva più ampia del mondo e troverete quindi difficoltà nel sopportare persone con una mentalità limitata. Avreste bisogno di trovare il tempo di una pausa e risolvere certe cose – siete stanchi, non negatelo.

Oroscopo Branko 15 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Parlare con i vostri cari vi porterà pace. Potrete affrontare la giornata come una favolosa opportunità e si trasformerà come tale. Non avviate attività colossali… è necessario ricaricare le batterie prima.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Andrete dritti al punto ottenendo delle opportunità insolite ma positive. Ma sarete troppo intransigenti, duri con gli altri, bisogna trovare un punto di equilibrio tra azione e ripose, riflessione e rilassamento.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il ritmo di vita s’intensifica, ma non dimenticatevi di voi stesso in questo vortice di azione. Sentirete il bisogno di stare da soli e avrete una reale necessità spirituale di riconcentrarvi su voi stessi.

