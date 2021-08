Oroscopo Branko 15 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 15 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po’ in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Anche se oggi sei di umore piuttosto riservato, non potrai fare a meno di sprizzare ottimismo da tutti i pori. Non si tratta soltanto di mettere in pratica delle buone idee. È piuttosto la capacità che hai in questo momento di analizzare il quadro generale di una certa situazione e di ricomporre i pezzi del puzzle per procedere verso il compimento.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): hai l’impressione che qualcuno ti abbia messo da parte, ma purtroppo non avrai neanche il tempo per la delusione. Forse ti ritroverai a dover rimediare tempestivamente agli errori di questa persona, ma in ogni caso non è la giornata giusta per infrangere le regole e uscire dal seminato.

Oroscopo Branko 15 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti senti particolarmente ottimista, anche se la giornata ti ha già portato qualche problema. La tua fiducia viene dal fatto che i tuoi amici e colleghi sostengono le tue idee. Nonostante ti trovi nella strada giusta, c’è comunque qualcosa che non va. Non cambiare i tuoi piani, non ne vale la pena, è solo un piccolo ostacolo sul tuo cammino che non ti impedisce di andare avanti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da te. Hai difficoltà a trovare una soluzione a questo dilemma e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore. Cerca tuttavia di non reprimere i tuoi istinti. Se ora affronti la realtà invece di evitarla, più tardi avrai delle opportunità migliori.

Oroscopo Branko 15 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): succederanno più cose di quanto non credessi. Ti sei perso in certe osservazioni che gli altri proprio non capiscono, e questo non è il momento per avere la testa fra le nuvole. Hai bisogno di elencare tutte le possibili strategie nella tua testa per poter scegliere la soluzione migliore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La tua larghezza di vedute potrebbe rivoltarsi contro di te quando ti renderai conto di essere stato troppo ottimista. Forse non hai colto un segnale o semplicemente non hai voluto dare ascolto al pessimismo di una certa persona, perché ti sentivi alle stelle.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai finalmente lasciando andare ciò che ti tratteneva nel passato. Potrai rimettere in gioco la tua creatività, pensando a dei grandi progetti e idee originali per domani. La domanda più importante è se riuscirai a trasmettere questa passione al tuo entourage, affinché possa coglierne i motivi d’interesse.

Oroscopo Branko 15 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): i trovi in un periodo propizio allo sviluppo intellettuale. Oggi ti si presenterà un’occasione per iniziare una formazione, leggere un libro su una determinata corrente di pensiero o avere una discussione importante con una guida spirituale. Inoltre, potrai integrare questo nuovo punto di vista nel tuo schema di pensiero, senza rinunciare alla tua personalità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Che si tratti di esprimere la tua originalità o di mostrare quello che hai cominciato, oggi non è comunque la giornata adatta per dimostrare le tue reali potenzialità. Uno dei motivi per cui trovi interesse nel tuo lavoro è che riesci a metterci la tua personalità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): hai voglia di portare a termine più cose possibile, una dopo l’altra. Ricordati che concluso non vuol dire per forza ben fatto. Se adesso non ti prendi il tempo necessario per valutare meglio quello che stai facendo, domani lo perderai per ricominciare da capo, cosa che ti farà essere ulteriormente in ritardo.

