Oroscopo Branko 14 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giove vi guida nella direzione giusta e avrete ispirazione per portare a termine le questioni attuali. Nonostante tendiate a pensare troppo, riuscite a mantenere una visione equilibrata. Prendete una boccata d’aria fresca, un modo alternativo per una fuga psicologica.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Cercate di più le persone che condividono i vostri valori fondamentali, per essere in grado di stringere rapporti più stretti. Attenzione alla vostra digestione, e rivalutate la vostra alimentazione.

Oroscopo Branko 14 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se riuscite a smettere di essere troppo frettolosi, tutto andrà bene. Siete dotati di un potere che è più grande di quanto crediate, ma è ostacolato dai vostri dubbi, che a loro volta sono infondati.

Leone (23 luglio – 23 agosto): È il giorno ideale per intraprendere un viaggio che continuate a rimandare da troppo tempo! Non esasperatevi nel cercare di convincere gli altri e lasciate che i vostri detrattori vadano per la loro strada, altrimenti vi faranno esaurire moralmente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete la sensazione che le cose stanno procedendo troppo velocemente, ma i rapporti con gli altri vi permetteranno di tenere il passo. Siete felici con voi stessi e stabilite un equilibrio di vita. Fate sport, sarebbe una buona idea.

Oroscopo Branko 14 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete tentati di prendere rischi. La fortuna vi aspetta molto in questo contesto. Prendete cura delle vie urinarie e assumete più liquidi. È necessario rivedere le priorità riguardanti il vostro stile di vita.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La precisione delle vostre idee sarà incoraggiante. Esprimetevi in modo chiaro, il vostro messaggio sarà capito. Fate attenzione a non abusare di alcune sostanze, in quanto ne siete sensibili. Limitate l’assunzione di alcool, di farmaci e di dolci.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Una preoccupazione sarà messa a tacere e un vecchissimo sogno tornerà sulla scena. È diventato più possibile di quanto abbiate mai pensato. Avete seriamente bisogno di prendere una vacanza e di passare un po’ di tempo da soli per valutare la vostra situazione.

Oroscopo Branko 14 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dovrete scendere a compromessi tra sogno e realtà, che sono un fatto essenziale della vita. La vostra forma fisica generale è di nuovo buona e sarà più facile abbandonare a una cattiva abitudine.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Permettete ai vostri interlocutori di parlare senza interromperli. Sarete sorpresi delle loro reazioni! Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività, ma la causa è insita nella vostra alimentazione. Una carenza di vitamina ne è anche la causa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Scoprirete alcune informazioni piccanti sulle persone che vi circondano. Siate discreti e evitate future controversie. Siete in forma migliore e sarete pronti a soddisfare i vostri desideri, ma disporrete di meno energia per le azioni più sottili. Rallentate.

