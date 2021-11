Oroscopo Branko 14 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 novembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Intimidite coloro che vi circondano senza rendervene conto. Siate flessibili e le cose procederanno senza contrattempi. State scavando in profondità nelle vostre riserve quindi moderate l’esercizio muscolare. È tempo di cambiare il vostro stile di vita sedentario praticando regolarmente uno sport.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): L’influenza di qualcuno a voi vicino sarà positiva ed eliminerà i vostri dubbi, quindi non isolatevi. Sarete pieni di vitalità e nulla vi fermerà, fisicamente! Dovreste regolarmente bere più liquidi.

Oroscopo Branko 14 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non lasciatevi intimidire da coloro che dubitano di voi. Avete solo bisogno di una cosa: di andare avanti! Avrete necessità di ricaricarvi di vitamine e minerali, c’è una carenza da colmare, trovate una soluzione.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete modo di risolvere un conflitto con qualcuno che vi circonda. Troverete l’atto di perdonare più liberatorio di quanto pensiate. La vostra irritabilità verso la mancanza di tatto degli altri rivela in realtà il nodo di cui dovete tener conto.

Oroscopo Branko 14 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non avrete il tempo per tirarvi indietro, dovrete agire in fretta! Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di dormire per ricaricare le batterie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra leggerezza d’umore vi rende più popolari che mai e sarà molto positiva per i rapporti. Fate un respiro profondo, vi aiuterà a trovare la calma che serve per le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Troverete soddisfazione esattamente laddove vi aspettavate di trovare dei problemi da risolvere. Sarete più efficaci se ridurrete la marcia. Rallentate il tempo e ritroverete la vostra energia.

Oroscopo Branko 14 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo è un giorno da assaporare. Avrete modo di attirare tutte le grazie e il vostro fascino vi aprirà tutte le porte! Se compiete uno sforzo coerente per temperare la vostra impazienza, sarete vincitori. Il crescente ottimismo, vi dà più energia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): I vostri limiti morali saranno messi a dura prova oggi. Sarete disarmare i vostri avversari senza aggressività. Una carenza si fa sentire, il vostro organismo vi reclama compensi non molto utili. Sorvegliate i pasti fuori orario.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Il modo in cui vi esprimete potrebbe essere impudente ma vi permetterà di superare alcuni ostacoli interessanti – la vostra audacia avrà i suoi frutti!

