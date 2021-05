Oroscopo Branko 14 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 maggio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avete bisogno di rallentare. E trascorrere tempo senza far nulla! Avrete una visione più chiara delle cose domani. Se lasciate andare le abitudini ormai consolidate, la vostra mente si rilasserà veramente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Intimidite coloro che vi circondano senza rendervene conto. Siate flessibili e le cose procederanno senza contrattempi. State scavando in profondità nelle vostre riserve quindi moderate l’esercizio muscolare. È tempo di cambiare il vostro stile di vita sedentario praticando regolarmente uno sport.

Oroscopo Branko 14 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vostra tendenza ai piaceri della vita aumenteranno oggi. Siete stati troppo duri con voi stessi, bisogna ascoltare di più, alcuni segni evidenziano fatica e non vanno svalutati.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete pronti a porre rimedio alla situazione, traendo le giuste conclusioni e ricominciando da capo. I problemi renali influenzeranno la vostra salute, quindi sarebbe un bene assumere più liquidi. Avete bisogno di liberarvi del superfluo a tutti i livelli.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Alcune discussioni intense apriranno alcune porte interessanti per voi, i collegamenti che farete oggi saranno benefici. Siete in buona forma, ma fate troppo per gli altri e non abbastanza per voi. Attenzione agli eccessi di lavoro!

Oroscopo Branko 14 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Farete progressi in ambito lavorativo. È tempo di chiarire e di finalizzare i dettagli per procedere in modo migliore. Sono le idee categoriche e risolute che spazzano via i vostri dubbi. Il vostro buon umore sarà contagioso

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi giungono buone notizie e raccoglierete ciò che avete seminato tra coloro che vi circondano. Adesso vi sentite più in forma e pronti a concentrarvi su ciò che conta per voi. L’importante sarà di fermarsi prima di esaurirvi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra autostima sta migliorando, ora è il momento di ristabilire la verità con qualcuno che conoscete. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricarsi, sarebbe bello andare in gita e respirare aria fresca.

Oroscopo Branko 14 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete bravi a capire i problemi di coloro che vi circondano. Cercate di non essere troppo duri nei consigli che date. Siete maggiormente in grado di controllare la vostra sensibilità e ricevere una sferzata di energia. La vostra forma fisica sta migliorando, visto che gestite le riserve al meglio.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Riuscirete a raggiungere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata oggi. Alcune persone pretendono troppo da voi. Assicuratevi di essere in grado di assumerlo e non dimenticatevi di voi stesso in questo percorso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La fortuna vi permetterà di compiere dei progressi verso i vostri obiettivi. Non esitate, lasciate parlare la vostra spontaneità. La determinazione consente di dimenticare i piccoli disturbi fisici che stavate trattenendo. Prendetela alla leggera però.

