Oroscopo Branko 14 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 febbraio 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dovrete percorrere una lunga strada prima di trovare un punto d’intesa con le persone che vi sono vicine per quanto riguarda i vostri piani. Nonostante la tendenza a pensare troppo, potete mantenere la calma per uscire all’aria aperta, sia letteralmente che metaforicamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete tentati di prendere rischi. La fortuna vi aspetta molto in questo contesto. Prendete cura delle vie urinarie e assumete più liquidi. È necessario rivedere le priorità riguardanti il vostro stile di vita.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il realismo si tinge di ottimismo che motiverà la vostra squadra e vi circonderà di un bel gruppo. La vostra psiche è vortica in tutte le direzioni, il che è faticoso. Prendete le cose un passo alla volta e ricaricate le batterie in un ambiente tranquillo.

Oroscopo Branko 14 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avete la necessità di concentrarvi su ciò che è essenziale e siete più seri del solito, avete ragione. È necessario dimostrare che siete è in grado di improvvisare, non tiratevi indietro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avete maggiore fiducia in voi stessi e una crescente esigenza di trasformare i sogni in realtà. Siete al top della forma e gestite la vostra energia con abilità, senza che questo sia evidente a chi vi circonda.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete più ricettivi ai bisogni degli altri e più fiduciosi in voi stessi. La vostra disponibilità ad ascoltare sarà una fonte di armonia per tutti. State sfidando la sorte, per fortuna avete energia da vendere! Trovate un po’ di tempo per prendere una pausa da quello che state facendo.

Oroscopo Branko 14 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vi sentite pronti a cambiare le cose, fare le giuste conclusioni e ricominciare su nuove basi. La vostra salute sarà influenzata da problemi renali, dovreste bere più liquidi per eliminare il superfluo su tutti i fronti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovrete fare uno sforzo per essere aperti con gli altri… Siete stati avvertiti, quindi rilassatevi. Sarete meglio attrezzati per affrontare i problemi che vi frenano. Il vostro morale vi rende al massimo della forma.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra mente creativa fi farà trovare una soluzione ad un problema fastidioso. Seguite il vostro intuito. Non lasciatevi consumare dalle necessità altrui, sarebbe dannoso per voi e non potete permettervelo.

Oroscopo Branko 14 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Oggi vi mostrate più entusiasti e determinati che mai. Seguite le vostre nuove priorità. La stanchezza si fa sentire, avrete bisogno di evasione, di cambiamento d’aria, di staccare la presa.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le vostre idee saranno più chiaramente definite e lavorerete su nuovi progetti. La vostra disinvoltura nei confronti del vostro stile di vita dovrebbe preoccuparvi, in quanto non dormite bene.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vi dirigete verso i vostri obiettivi con grinta e determinazione. Tenete gli occhi aperti, ci sono buoni alleati sulla strada da percorrere oggi. Sarete meglio attrezzati per affrontare i vostri obblighi consumando energia in modo più sano ed equilibrato.

