Oroscopo Branko 14 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 dicembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La gente invidia la vostra fiducia in voi stessi e questo potrebbe portare a un conflitto. Capricci insoliti e impulsi frenetici vi stancheranno – frenate il vostro entusiasmo per l’attività fisica.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le vostre iniziative avranno ripercussioni positive. Vi sentite pronti a superare gli ostacoli, il morale è buono intorno a voi, e sarete efficace con risultati tangibili.

Oroscopo Branko 14 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vostra consapevolezza di ingiustizia vi fa uscire dal guscio. Siate obiettivi nel vostro giudizio. Siete in forma dinamica psicologicamente e le vostre speranze si ravvivano. Bilanciate queste tendenze, cercando più cura per voi stessi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’intervento di un collega vi aiuterà a portare a termine un progetto in corso, che si sta rivelando essere pesante. Potrete migliorare la vostra forma mettendo risolutamente il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Oroscopo Branko 14 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non vi annoiate oggi. Troverete un modo per creare mille cose da fare, anche se queste sono banali. Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività e troverete la soluzione a tavola. La mancanza di vitamine ne è anche un motivo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra fiducia e calma vi attira simpatie e vi rende affidabili agli occhi degli altri. La vostra energia tornerà e sarete in grado di pensare più concretamente a ciò per cui vale veramente la pena consumarla.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questa giornata sarà una pietra miliare. Siete gli unici a poter confidare nelle vostre speranze e portarle a compimento. È il momento di dichiarare i vostri sentimenti e di avvicinarvi al vostro partner.

Oroscopo Branko 14 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete più seri e austeri del solito. Vedere i vostri amici potrebbe rallegrarvi, non rimanete da soli. La vostra mente è in subbuglio e vi sta esaurendo. Affrontate le cose passo dopo passo e trovare un posto tranquillo per riposare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete una chiara idea delle intenzioni di alcune persone. Traete le vostre conclusioni. Dovrete rinunciare alle vecchie abitudini e rimetterle in discussione in modo da proseguire nella giusta direzione.

OROSCOPO BRANKO 13 DICEMBRE 2021