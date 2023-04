Oroscopo Branko 14 aprile 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 aprile 2023

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell’agibilità del tuo cammino.

Toro (21 aprile – 20 maggio): n capitolo della tua vita è arrivato a termine, ma il libro è tutt’altro che finito. Il modo migliore per impiegare le tue energie, in questo momento, è tentare di concludere un progetto, anche se pensi che la sua fine sia ancora lontana. Ripensa ai cambiamenti più recenti che si sono verificati nella tua casa e nel tuo lavoro, e rifletti sugli aspetti che possono essere modificati per migliorare la tua vita.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi sei in vena di sensualità. Hai molta voglia di affrontare degli argomenti intimi con i tuoi amici se non addirittura con alcuni tuoi colleghi di fiducia. Fai attenzione a non rimpiangerlo in un secondo momento, allo stato attuale queste persone potrebbero non essere molto ricettive. Non ti sarà difficile individuare le persone reattive dalle altre.

Oroscopo Branko 14 aprile 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’amicizia di una persona cara oggi si rivelerà più importante del solito. Hai bisogno di essere circondato da coloro che ti fanno stare bene. Allo stesso tempo, hai anche tanta voglia di sentirti libero di condividere i tuoi sentimenti con queste persone, senza alcuna restrizione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): tuoi amici contano molto per te, ma oggi potrebbero essere un po’ di intralcio. Hai già abbastanza problemi tuoi e poco tempo da dedicare agli altri. Sarebbe meglio dirlo in modo semplice e rispettoso che oggi non è il momento più adatto per trascorrere del tempo insieme, anche se ti viene proposto qualcosa di invitante.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ti senti meno introverso del solito, e a tuo agio nel socializzare. Paradossalmente, questo potrebbe avere un impatto negativo sul tuo lavoro. Fai attenzione alle relazioni professionali e a dove potrebbero portarti, e concentrati sul modo in cui vorresti che si svolgesse la tua giornata.

Oroscopo Branko 14 aprile 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po’ in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai la sensazione che niente potrà fermarti, proprio per questo dovresti mantenere il senso della misura. Vai avanti, ma non essere cieco di fronte agli eventuali problemi che più tardi potrebbero sbarrarti la strada o, peggio ancora, farti cadere in un precipizio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente. Tuttavia, questa giornata non sarà all’insegna dell’esuberanza e degli eccessi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): le tue idee in merito al tuo lavoro sono piuttosto fuori dall’ordinario. Ti stupisci di te stesso, perché non sembrano neanche idee tue. Sarà una conversazione nel corso della giornata che ti mostrerà immediatamente la loro provenienza, e ripensarci ti farà sorridere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta, ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. La tua attitudine posata e rassegnata ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di molti aggiustamenti da parte tua.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse.

