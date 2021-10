Oroscopo Branko 13 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 13 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): I passi che compirete oggi otterranno risultati. È il momento di formalizzare le cose! Siete tornati al top della forma e sarà facile abbandonare una cattiva abitudine.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro modo di esprimervi potrebbe rendervi impudenti, supererete degli ostacoli interessanti, la vostra audacia avrà i suoi frutti! Vi sentite in piena forma, perché siete felici, ma il vostro corpo ha ancora bisogno di un po’ di riposo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questo sarà un giorno dinamico. Ci sono migliaia di cose da fare, quindi concentratevi sull’essenziale in modo da non consumarvi. Sovraeccitati, fuori dai gangheri, oppure semplicemente annoiati: non c’è via di mezzo. Mantenete comunque il passo e cercate di raggiungere un equilibrio nella vita di tutti i giorni.

Oroscopo Branko 13 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete bisogno di usare l’astuzia per ottenere soddisfazioni. Fate uno sforzo per collaborare, vi ripagherà! Avrete più energia del solito e una forte esigenza di libertà. Concedetevi un po’, senza complessi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Con tutto ciò che accade intorno a voi, avrete bisogno di relax. Potrete beneficiarne e prendere le distanze. La giornata di oggi vi porta una calma interiore che è favorevole per ricaricarvi psicologicamente.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete molto sicuri di voi, forse troppo… Evitate discussioni approfondite e concentratevi sull’azione. Potreste trarre grande vantaggio nel praticare uno sport all’aria aperta. Avete bisogno di un cambiamento d’aria sia sul fronte morale che fisico.

Oroscopo Branko 13 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi sarà una giornata eccezionale per la comunicazione, è il momento di cercare la massima privacy per poter parlare apertamente delle vostre aspettative… e di seppellire l’ascia di guerra.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potrete intravedere nuove possibilità per il futuro… Siate ricettivi ad esso e trovate un modo per andare avanti! Un senso di stanchezza ostacola il vostro progresso. Il senso di stanchezza è dovuto alla vostra alimentazione. Vi mancano anche le vitamine.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’analisi che state facendo vi incita ad adottare nuovi valori, più profondi. Un improvviso senso di stanchezza vi segnala che è il momento di trascorrere una serata in tranquillità, risposatevi e cercate di stare un po’ da soli.

Oroscopo Branko 13 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete in grado di migliorare la vostra situazione. La vostra visione sarà più obiettiva. Le vostre attività saranno suscettibili di usare le vostre riserve con colpi estenuanti. Quindi assicuratevi di gestire correttamente le vostre riserve per mantenere le distanze.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro rapporto con gli amici, vi fa sentire in vetta al mondo. Dimenticate le preoccupazioni di tutti i giorni! Sentite una carenza e il vostro corpo tenta insidiosamente di colmare questa mancanza… Quindi andateci piano con i dolci.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’imprevisto si rivelerà essere meraviglioso, avete bisogno di lasciar andare i piani fissi e di lasciarvi trasportare dall’avventura! Essa vi porterà un’immensa soddisfazione, anche se non avete il controllo della situazione.

