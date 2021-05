Oroscopo Branko 13 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 13 maggio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente. Sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni

Toro (21 aprile – 20 maggio): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avrete la possibilità di dimostrare di avere più libertà di quanto pensate. Uscite dalle vostre abitudini! Dimostrate di essere più sensibili quando vi stancate oggi, state per tornare ad uno stile di vita più equilibrato.

Oroscopo Branko 13 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ci sarà troppa agitazione intorno a voi. Non disperdetevi troppo. I vostri desideri sono in linea con la realtà e avete un buon equilibrio di vita in generale. Tutto ciò che serve è un po’ di sport.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

Oroscopo Branko 13 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete più energici e determinati che mai oggi. Seguite le vostre nuove priorità. Vi sentite stanchi e fareste bene a cambiare aria ed evadere dalla routine quotidiana.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): I cambiamenti relazionali saranno un bene per il vostro benessere interiore – l’amicizia si rafforza. È necessario fare qualche esercizio, far lavorare articolazioni e muscoli! Dedicate un po’ di tempo a voi stessi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’azione pura e dura sarà il vostro motto oggi ma avrete comunque bisogno di riposare e di recuperare. Il vostro corpo vi indicherà la via da seguire; ascoltate ciò di cui ha bisogno per risolvere alcune vostre carenze in minerali.

Oroscopo Branko 13 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo giorno è sotto il segno della famiglia e del gruppo. È il posto migliore per ricaricare le batterie. Il vostro stato emotivo influisce sulla vostra vitalità più del solito. Rivolgetevi agli altri e cercate di comunicare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra perseveranza comincia a produrre risultati. Continuate così, il progresso è in arrivo. Un raffreddore e qualche irrigidimento nei legamenti vi stancano. Fate alcuni esercizi di rilassamento prima di continuare.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

