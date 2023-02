Oroscopo Branko 13 febbraio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 13 febbraio 2023

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Qualcuno della tua cerchia più ristretta sta tarpando le ali della tua libertà, e ti chiedi fin dove potrà arrivare. Ti senti in agitazione, proprio come prima di un temporale. Non cercare di comprendere da solo tutte le circostanze. Chiedi un parere alle persone che occupano una certa posizione e che hanno una visione più distaccata di te.

Toro (21 aprile – 20 maggio): A volte è difficile trovare la giusta dose d’impegno per portare a termine un compito. Hai la tendenza a metterti da parte, anche laddove l’aggressività è minima, perché il confronto diretto è delicato da gestire. Ma adesso puoi contare sui tuoi amici e colleghi per avere un supporto in questa battaglia che ti preoccupa molto e che si prospetta difficile, ma almeno sai di non essere solo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giocare secondo delle regole che non ti si addicono andava bene fino ad ora, ma non puoi più continuare così senza metterci del tuo. Sul lavoro si pretenderà di continuare ad usarti senza preoccuparsi troppo di chiederti il tuo parere, ma devi recuperare la tua autorità, o per lo meno fissare dei limiti invalicabili

Oroscopo Branko 13 febbraio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po’ in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se recentemente sei stato coinvolto in una faccenda di soldi, oggi potrebbe essere una giornata movimentata, in senso positivo. Anche se le conseguenze non saranno strabilianti come speravi, il risultato potrebbe pur sempre essere meglio di quanto immaginassi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te.

Oroscopo Branko 13 febbraio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I tuoi amici contano molto per te, ma oggi potrebbero essere un po’ di intralcio. Hai già abbastanza problemi tuoi e poco tempo da dedicare agli altri. Sarebbe meglio dirlo in modo semplice e rispettoso che oggi non è il momento più adatto per trascorrere del tempo insieme, anche se ti viene proposto qualcosa di invitante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se riesci a utilizzare la tua determinazione per concretizzare le tue idee creative, le cose oggi dovrebbero andare nel verso giusto. Un caro amico oggi si rivelerà molto importante per te. Hai bisogno di circondarti di gente – amici o colleghi – che può far aumentare la tua autostima e che ti fa sentire bene.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai il dono innato di andare d’accordo con gli altri e farti degli amici facilmente. Oggi sentirai il tuo fascino agire in modo ancora più naturale. Il tuo atteggiamento sarà peraltro contagioso. Non si tratta solo di piacere, puoi anche sfruttare questa qualità a favore degli altri, ad esempio delle popolazioni bisognose.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): agirai in un modo più determinato e discreto del solito. Le cose ci metteranno del tempo per arrivare e dovrai fare un compromesso sul lungo termine. Per poter raggiungere i tuoi scopi, dovrai escogitare qualcosa, e soprattutto ti servirà del tempo per dimenticare qualcuno che ti ha voltato le spalle nel momento del bisogno

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): passerai un bel po’ di tempo a districarti dalle circostanze difficili. Non sei alla ricerca della semplicità, visto che sei perfettamente in grado di farcela quando ti vengono date maggiori responsabilità. Semplicemente non avevi bisogno di complicarti la vita in questo momento in cui era già abbastanza complicata di per sé.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Forse vorresti poter nascondere l’inevitabile sotto al tappeto, ma non è possibile. Anche se vuoi fare la scelta giusta per delle questioni importanti come il denaro, tendi a scegliere la facilità.

