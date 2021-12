Oroscopo Branko 13 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 13 dicembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Vivete la vita appieno. Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete veramente bisogno di una pausa dalla routine quotidiana. Ricordate che se la fatica si sente è del tutto naturale. Il vostro benessere mentale sta migliorando e sei contenti degli sforzi compiuti. Basta ridurre l’assunzione di zuccheri e tutto sarà in perfetto ordine.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi. Sarete più liberi di prendere le vostre decisioni. Le iniziative finanziarie sono molto favorevoli.

Oroscopo Branko 13 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete più efficaci, escludendo il superfluo. L’entusiasmo vi porterà a consumare tanta energia, quindi moderate i vostri impulsi ed evitate di spingervi al limite. La gente è esigente. Soprattutto, non rimanete sulle vostre posizioni. Siate flessibili e fate delle concessioni. Sarà utile.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete. È il momento giusto per essere allegri e spensierati. Sarà difficile prendere sul serio il lavoro, avrete di meglio da fare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete abbastanza pronti a collaborare in modo costruttivo per il piacere di sentirvi utili. Potrebbe essere un bene rilassarsi e ascoltare le vostre esigenze di base senza un malinteso senso di orgoglio. Avete bisogno di più sonno.

Oroscopo Branko 13 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non trascurate il lavoro di ufficio, se volete evitare complicazioni inutili e costose. Se fate esercizio, sarete al top della forma e i vostri piccoli dolori scompariranno in men che non si dicano.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Troppa agitazione perturba le vostre riflessioni, oggi non fatevi distrarre e scappate! Sarete in forma per dedicarvi a questioni importanti, ma cercate di rispettare i vostri limiti, nonostante il vostro ottimismo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Oroscopo Branko 13 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nessun problema importante all’orizzonte… La vostra energia vi permetterà di trascorrere una giornata molto piacevole. Il vostro bisogno di muovervi è in aumento e non riuscite a stare fermi, ma la stanchezza nervosa minaccia di prendere il sopravvento, rallentate!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non forzate le persone che vi circondano a dare il loro consenso. Restate voi stessi, questa sensazione di isolamento non durerà. Prendete tempo per uscire, andare a fare una lunga passeggiata o qualche sport, vi aiuterà a sbarazzarvi di ogni tensione che avrete.

