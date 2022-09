Oroscopo Branko 12 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 12 settembre 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai finalmente lasciando andare ciò che ti tratteneva nel passato. Potrai rimettere in gioco la tua creatività, pensando a dei grandi progetti e idee originali per domani. La domanda più importante è se riuscirai a trasmettere questa passione al tuo entourage, affinché possa coglierne i motivi d’interesse.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po’ secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso. Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara. Se le tue intenzioni sono limpide, nessuno potrà rimproverare il tuo bisogno di investigare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l’impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un’eccellente occasione per divertirti un po’ con loro. Non trarre delle conclusioni prima che gli altri abbiano finito di parlare.

Oroscopo Branko 12 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Stai per fare qualcosa di cui ti potresti pentire in un secondo momento, sarebbe meglio prenderlo un po’ più in considerazione. Fortunatamente, c’è abbastanza margine per non dover affrontare la situazione in termini di ‘tutto o niente’. Essere un tantino più accorto dovrebbe bastare per riuscire ad arrivare fino in fondo. Non hai bisogno di tuffarti di testa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dall’esterno sembra che vada tutto bene, ma sai come si dice, l’apparenza inganna. La tua cerchia, in effetti, sembra molto superficiale e avrai delle difficoltà ad avviare una seppur minima discussione più profonda con loro, cosa che potrà sembrarti frustrante.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti trovi all’inizio di una grande avventura e quello che imparerai nei prossimi giorni si rivelerà molto istruttivo. Una volta iniziato a muoverti verso la tua destinazione, senti che niente di quello che potresti fare potrà fermarti. Non aver paura di guardare le cose in grande. Ricordati solo di mantenere il senso pratico.

Oroscopo Branko 12 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’indipendenza che cerchi nel tuo lavoro oggi dovrà essere messa in parallelo con certe circostanze familiari. Certo, vuoi prenderti cura della tua situazione personale, ma restare in sintonia con quello che succede nel mondo intorno a te è forse un’idea migliore. La sensazione di libertà che provi da qualche tempo non durerà a lungo se non fai di tutto per mantenere la pace nelle tue relazioni familiari.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se oggi sei chiamato in causa per svolgere il ruolo del mediatore, non rifiutarti con la scusa di sentirti inutile. Al contrario, impegnati a fare quello che sai fare meglio: ascoltare. Puoi accontentarti di essere presente, attento e di dire onestamente agli altri quello che pensi. Questa attitudine farà la differenza e non sarà dimenticata tanto facilmente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Una cosa è essere sicuri di sé, un’altra è essere ciechi e disconnessi dalla realtà. Se cerchi costantemente di dimostrare che hai ragione, la cosa potrebbe rivoltarsi contro di te. Se sei a due passi dalla vendetta, ricordati che non c’è alcun bisogno di umiliare nessuno per raggiungere la cima.

Oroscopo Branko 12 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore. Cerca in tutti i modi quanto necessario per esprimere la tua creatività, sei in un periodo d’ispirazione ed azione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Se recentemente hai attraversato un periodo di stress dovuto al denaro, adesso puoi venirne fuori piano piano. Ormai hai abbastanza margine di manovra per conciliare il tuo spirito creativo e la tua capacità di giudizio, e infine per sentirti meglio. Tieni solo in mente che le tue azioni potrebbero avere bisogno di qualche giorno per avere un impatto sulla quotidianità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all’altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. Anche se c’è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario.



OROSCOPO BRANKO 11 SETTEMBRE 2022