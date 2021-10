Oroscopo Branko 12 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 12 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La relativa calma oggi è favorevole per una valutazione generale. Concentratevi sull’essenziale. Gli obblighi sembrano faticosi, quindi scaricatevene e cercate di trovare un momento di solitudine per ritrovare la calma interiore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sembra essere un giorno di perfetta calma. Approfittate di questa pace e tranquillità, prima di non avere più tempo per voi stessi. Una nuotata con gli amici seguita da una cena sarebbe un buon modo di scacciare il malumore e la stanchezza che albergano in voi.

Oroscopo Branko 12 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sbalzi di umore caratterizzeranno il vostro ambiente, oggi. Insisterete affinché le cose vengano prese sul serio, ma non esagerate. La vostra dieta è la causa dei vostri problemi di stomaco. Smettete gli eccessi!

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Un eccesso di fiducia frena i vostri progressi. Siate discreti sui vostri progetti prima d’intraprenderli. Il vostro ottimismo è in netto miglioramento e vi sente combattivi per affrontare i compiti difficili. Organizzate il vostro intervento a lungo termine.

Oroscopo Branko 12 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarà necessario porvi alcune domande ed essere flessibili al fine di affrontare le vostre speranze e realizzarle. La stanchezza che sentite è dovuta alla mancanza di esercizio fisico. Avete trascorso troppo tempo seduti o non avete praticato uno sport con regolarità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Oroscopo Branko 12 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Un vago senso di frustrazione vi rende malinconici, non dimenticate che con il tempo tutto può accadere. Facendovi troppe domande, siete in pericolo di esaurimento. È assolutamente necessario rallentare per recuperare i vostri nervi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Questo è un buon giorno per parlare francamente. Non sarete più in grado di sopportare restrizioni. Il vostro cervello è oberato di lavoro reclama riposo e la fuga che si merita. Uscite nel verde o mangiate verdure.

OROSCOPO BRANKO 11 OTTOBRE 2021