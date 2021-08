Oroscopo Branko 12 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 12 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il cielo ritrova serenità e vi ritrovate più vicini ai vostri obiettivi, questo solo grazie a voi. Sarete tentati di andare in tutte le direzioni, siate consapevoli dei vostri limiti prima di giungere all’esaurimento.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il vostro modo di esprimervi rende difficile per coloro che vi circondano di capirvi. Siate chiari e diretti e tutto andrà bene. Avrete la sensazione che sono loro a portarvi giù, mentre è il vostro comportamento impulsivo che sta causando i problemi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarà possibile avvicinarvi a certe persone – ignorate le apparenze, sarete sorpresi. Sentirete gli effetti della carenza di alcuni oligoelementi… occupatevi della salute delle ossa.

Oroscopo Branko 12 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non avrete nessun problema a concentrarvi sui vostri pensieri interiori. Cogliete l’occasione per parlare con le persone a voi vicine. Non soffrite di crisi di stanchezza, finche non cercherete improvvisamente e frettolosamente di accelerare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanete nel vostro bozzolo. Sfruttate al massimo la giornata di oggi prendendo tante vitamine – avete bisogno di prendervi maggiormente cura di voi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il bilancio che state effettuando vi incoraggia ad adottare valori nuovi e più profondi. Un’ondata di stanchezza vi indirizza nella giusta direzione. Una serata tranquilla sarebbe l’ideale, per rilassarvi con un ristretto gruppo di amici.

Oroscopo Branko 12 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete più composti del solito e le persone ripongono la loro fiducia in voi – sarebbe opportuno non abusarne! Potrete anche sentirvi più nervosi… un forte desiderio di una maggiore libertà ne sarà la causa. Dedicate del tempo a voi stessi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete meno pazienti di quanto gli altri vogliono ma cambiando tattica potete raggiungere un compromesso. Potrete anche essere più realistici di prima e accettare che avete chiaramente bisogno di un periodo di riposo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sembra essere un giorno di perfetta calma. Approfittate di questa pace e tranquillità, prima di non avere più tempo per voi stessi. Una nuotata con gli amici seguita da una cena sarebbe un buon modo di scacciare il malumore e la stanchezza che albergano in voi.

Oroscopo Branko 12 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrete il grande piacere di rendervi utili e la vostra influenza si farà sentire in modo produttivo. Sentirete che le cose procedono lentamente e attingerete alle vostre risorse. Questo è causa di stress, rallentate.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Fate la cosa giusta a concentrarvi sul passato, per fare un bilancio. Finché non trattenete dei sensi di colpa inutili. Sarebbe utile essere obiettivi sulla vostra dieta, correggere gli squilibri che causano problemi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Concentratevi sulla stabilità e sulla fiducia oggi, finalizzate le cose, in particolare con i familiari. La vostra impazienza di sviare dai sentieri battuti vi rende temerari… Fate attenzione alle articolazioni.

