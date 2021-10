Oroscopo Branko 11 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 11 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): I vostri dubbi saranno schiariti e ciò vi darà coraggio. Tutti vorrebbero avere la vostra energia oggi. Vi sentirete molto più a vostro agio nella vostra pelle e tutto grazie agli vostri sforzi compiuti per rendere il vostro stile di vita più sano.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete voglia di movimentare la vita di tutti i giorni ma non esagerato… Sono finiti i segni precursori di affaticamento generale ma considerateli come un avvertimento. Relax, trascorrete del tempo all’aperto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Potrete intravedere nuove possibilità per il futuro… Siate ricettivi ad esso e trovate un modo per andare avanti! Un senso di stanchezza ostacola il vostro progresso. Il senso di stanchezza è dovuto alla vostra alimentazione. Vi mancano anche le vitamine.

Oroscopo Branko 11 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Troverete la pace nella vostra casa. C’è continuità nei vostri dialoghi. State tornando in forma e vi sentite meglio, mantenete le vostre energie per farle aumentare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non prendete alla lettera le battute, siete troppo sulla difensiva. Concentrate la vostra energia in modo più efficace e approfittate dei momenti di riposo che vi concedete.

Oroscopo Branko 11 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sognare ad occhi aperti è in programma… Avete un irresistibile bisogno di far sentire maggiormente la vostra presenza. Non rimanete in silenzio. La vostra perseveranza in aumento vi stanca fisicamente senza che ve ne rendiate conto. Concedetevi il necessario riposo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete troppo sensibili per formulare qualsiasi giudizio reale sugli eventi che si snodano. Non sforzatevi di agire duramente. Sarà più facile del solito essere razionali sulle cose – è il momento di iniziare una dieta o di smettere una cattiva abitudine.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Oroscopo Branko 11 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le vostre capacità di mediazione si riveleranno molto utili per dissipare i conflitti che sono in atto intorno a voi. Volete fare troppo e non avete intenzione di adeguare il vostro ritmo. In entrambi i casi riducete, oppure prendere il tempo per recuperare in seguito.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Saprete come affrontare i problemi di chi vi circonda. Assicuratevi di non essere troppo duri nei consiglio che darete. Siete maggiormente in controllo della vostra sensibilità e migliorate i livelli di energia. Siete in forma e migliore nel gestire le vostre riserve.

