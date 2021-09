Oroscopo Branko 10 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 10 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro rigore morale vi farà formulare giudizi sulle persone che vi circondano ma cercate di non essere troppo duri. Sentirete una reale necessità di sfruttare al massimo i piaceri della vita – seguite le vostre esigenze.

Toro (21 aprile – 20 maggio): I vostri pensieri vanno spontaneamente sugli aspetti più seri della vita. Concedetevi una pausa! Sarete più a vostro agio con la famiglia e con gli amici. Concedete una pausa ai vostri pensieri, è la cosa giusta da fare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sta succedendo di tutto di più nel vostro entourage, quindi non esagerate le cose oltremodo. I vostri desideri sono conformi con la realtà e siete generalmente ben equilibrati. Vi manca solo fare un po’ di sport.

Oroscopo Branko 10 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): State imparando una lezione positiva dal passato ed è il momento di rimediare a un errore e di fare un bilancio. Solo la vostra predilezione per le cose belle della vita potrebbe causare problemi. Siete tentati di fare le cose a dismisura… Attenti al vostro fegato.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La giornata scorrerà a tutta birra. Concedetevi il tempo di pensare prima di agire e non lamentatevi! Lasciate andare i pensieri negativi, vi permetterà di ricaricare le batterie e di concentrarvi su ciò che vi piace in generale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Branko 10 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sarete in grado di risolvere una lite tra persone che fanno parte della vostra vita e ad esserne orgogliosi. Sarete troppo duri con voi stessi. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra lavoro e riposo, riflessione e relax.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vi sentirete più sicuri e determinati a realizzare i vostri sogni. Siete al top della forma e gestite sempre meglio la vostra energia, con discrezione. Traete grande piacere a giocare l’avvocato del diavolo e a sostenere ogni tipo di causa persa oggi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete particolarmente attratti da strane esperienze oggi… pensate alle conseguenze prima di farvi coinvolgere. Dimenticare il mondo e rilassarsi a casa sarà davvero allettante, trovate il tempo di farlo senza sentirvi in colpa.

Oroscopo Branko 10 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): I vostri dubbi svaniranno e ciò vi risolleverà, vi sentirete incoraggiati. Sarete invidiati per il vostro dinamismo oggi. Vi sentite molto più a vostro agio con voi stessi e ciò solo grazie agli sforzi compiuti per migliorare il vostro stile di vita.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete le idee chiare e ne parlerete con facilità. Le rimesse in discussione sono all’ordine del giorno. Siete implicati nei dettagli. Potreste finire sovraccarichi se non fate un passo indietro e se non vi rilassate.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra espressione sarà più chiara e concisa, ma non dimenticare come gestire gli altri. Periodi di stress sono all’orizzonte, dovreste mantenere la calma e concentrarvi sulle vostre priorità. Rimanere sulle vostre vi porterà solo esaurimento.

