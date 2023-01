Oroscopo Branko 10 gennaio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi qualcuno ti sembrerà assolutamente affascinante. In fondo al cuore senti che questa persona non ha poi così tanto da apportare alla tua vita, e che forse è meglio godersi l’eccitazione ma evitare ogni trappola. Certe volte passi per una persona tutta d’un pezzo, un po’ misteriosa, poiché nessuno conosce davvero quello che ti piace.

Toro (21 aprile – 20 maggio): ti piacerebbe molto farti trasportare dal flusso delle tue emozioni, ma ogni volta che cominci a sentirti bene, dei pensieri strani vengono fuori dal tuo mondo dei sogni. Ti stai rendendo conto poco a poco che i fatti reali devono avere la priorità rispetto alle tue fantasie. Non è facile tornare con i piedi per terra, eppure è esattamente quello di cui hai bisogno.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): potresti essere sommerso da una moltitudine di informazioni, a volte contraddittorie tra loro. Senti il bisogno di individuare la verità in mezzo a tutto questo, ma ogni volta che sembri esserci vicino, c’è sempre qualcos’altro che ti orienta verso una nuova direzione. Non mollare, anche se è frustrante.

Oroscopo Branko 10 gennaio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Che gioia venire fuori da questi ultimi giorni ripetitivi e abitudinari! Oggi hai l’intenzione di fissare degli obiettivi più elevati. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento. Concentrarti sui tuoi obiettivi non solo sarà efficace, ma permetterà a chi ti sta intorno di rendersi conto delle tua qualità e delle tue capacità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): hai voglia di portare a termine più cose possibile, una dopo l’altra. Ricordati che concluso non vuol dire per forza ben fatto. Se adesso non ti prendi il tempo necessario per valutare meglio quello che stai facendo, domani lo perderai per ricominciare da capo, cosa che ti farà essere ulteriormente in ritardo.

Oroscopo Branko 10 gennaio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): hai una straordinaria abilità intuitiva che ti permette di trovare la giusta soluzione a un determinato problema. Anche se dici a chi ti sta intorno che non è niente di speciale, in realtà puoi trovare la soluzione ai problemi più complessi, come un ago in un pagliaio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Proprio adesso che sei entrato nel ritmo, sta per accadere qualcosa di inatteso che sarà come una spina sul piede e ti farà sicuramente procedere un po’ a rilento, ma riuscirai benissimo a realizzare i tuoi obiettivi. Meglio ancora, ti renderai conto già da domani delle conseguenze, anch’esse inattese.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anche se la giornata è iniziata bene, ti senti sempre più ansioso e sballottato in tutte le direzioni. È veramente importante che tu definisca le tue priorità, semplicemente perché non puoi riuscire a fare tutto quello che ti verrà richiesto oggi. Lasciare una cosa da fare non completata potrà sembrare frustrante, eppure è il modo più efficace e meno pericoloso per gestire la complessità che ti circonda.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei meno interessato da quello che sta succedendo in questo momento piuttosto che da quello che ti riserva il destino. Hai la tendenza a interpretare qualsiasi circostanza in funzione dei tuoi obiettivi per il futuro, ma non per questo devi trascurare il presente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La serie di opportunità che ti accompagna da qualche settimana sta giungendo al termine, e stai per cominciarne uno nuovo. Potresti intravederne il lato positivo fin da adesso se solo capissi qual è la nuova direzione da seguire, ma ti rendi conto che per ora è soltanto una buona notizia riservata a un futuro non troppo lontano.

