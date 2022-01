Oroscopo Branko 10 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 10 gennaio 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Tutto andrà per il meglio… finché qualcuno non verrà a piangere sulla vostra spalla, in quanto non avrete pazienza! La vostra indecisione deriva dalla stremezza, soprattutto fisica. Avete bisogno di riposo e di una dieta equilibrata.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vi giungono buone notizie e raccoglierete ciò che avete seminato tra coloro che vi circondano. Adesso vi sentite più in forma e pronti a concentrarvi su ciò che conta per voi. L’importante sarà di fermarsi prima di esaurirvi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Grazie al vostro ragionamento uscirete da una situazione difficile. Avete bisogno di moderare i vostri movimenti e sollecitamenti, evitate l’esaurimento e di procurarvi dei danni. Provate un’attività acquatica per scaricare lo stress.

Oroscopo Branko 10 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le vostre idee stanno prendendo forma, ne riceverete il riconoscimento e ciò aumenterà la vostra autostima. Sarete un alveare di attività frenetica e vi lascerà stanchi morti. Dovete accettare il fatto che non siete nel posto giusto per pensare obiettivamente a come utilizzare la vostra energia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete determinati ad assaporare le cose belle della vita e saprete coinvolgere chi vi circonda. Sarete troppo inclini a prendere scorciatoie a causa della vostra mancanza di pazienza. Potreste soffrire di stanchezza mentale, quindi rallentate!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete la sensazione che le cose stanno procedendo troppo velocemente, ma i rapporti con gli altri vi permetteranno di tenere il passo. Siete felici con voi stessi e stabilite un equilibrio di vita. Fate sport, sarebbe una buona idea.

Oroscopo Branko 10 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le vostre polemiche potranno creare attriti, provate ad abbassare i toni, pensate a ciò che dite. Approfittatene per abbandonare le vecchie abitudini che nuocciono alla vostra energia.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’analisi che state facendo vi incita ad adottare nuovi valori, più profondi. Un improvviso senso di stanchezza vi segnala che è il momento di trascorrere una serata in tranquillità, risposatevi e cercate di stare un po’ da soli.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La veridicità delle vostre convinzioni sarà comunicativa, quindi esprimete ciò che pensate in modo chiaro e semplice. Il messaggio passerà sempre. Attenti al sistema digestivo e considerate in modo obiettivo la vostra alimentazione affinché possiate soddisfare le vostre reali esigenze.

Oroscopo Branko 10 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete pienamente disposti a lavorare con gli altri perché vi piacerà sentirvi utili. Avete bisogno di rilassarvi e ad ascoltare maggiormente le vostre esigenze di base senza orgoglio, che è fuori luogo. Dormite di più.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Un colpo di fortuna sta per consentire progressi in campo sociale. Non perdete tempo in dettagli. Sarete in ottima forma. Attenti all’alimentazione e avrete più energia.

