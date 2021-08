Oroscopo Branko 10 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 10 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Un fantasma del passato riappare sotto forma di un incontro, di un’email o di una telefonata. Avete le vostre emozioni sotto controllo e vi farà sentire in una migliore forma, soprattutto psicologicamente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Il vostro modo di vedere le cose rinforza la vostra ostinazione, ma questa vi porta comunque fortunata in ambito finanziario.

Oroscopo Branko 10 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Tutto andrà bene oggi, finché nessuno verrà a piangere sulla vostra spalla – non sarete dei più pazienti! Potreste facilmente fare un danno oggi, fate attenzione a non fare movimenti goffi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non esitate a chiedere aiuto per superare le vostre preoccupazioni e i problemi il più rapidamente possibile. Prendete sul serio gli eventuali segni precoci di trascuratezza sulla vostra salute, le vostre ossa hanno bisogno di essere rafforzate.

Oroscopo Branko 10 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi – è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche. Provate a compensare con una dieta equilibrata.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete più seri del solito, il che potrebbe essere interpretato come cattivo umore, siate quindi aperti ad altre persone. I contrasti sono all’orizzonte e la vostra salute vacillerà. L’importante sarà di spalmare le vostre attività nel corso di tutta la giornata.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete una buona notizia. Il vostro umore sarà determinante nel raggiungere i vostri obiettivi, procedete così. Uscire fuori dal seminato vi permetterà di tirare su il vostro morale. Sul fronte fisico, trarrete benefici nell’assumere più liquidi per depurare i vostri reni.

Oroscopo Branko 10 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Niente vi chiederà di compiere sforzi importanti oggi. Non iniziate le cose se non siete sicuri che sarete in grado di finirli! L’influenza di Mercurio vi guiderà a cercare un po’ di pace per liberare la mente, e questo faciliterà l’irritazione che sentite dentro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Una nuova opportunità di cambiamento sarà a portata di mano oggi, ma siate sicuri di leggere attentamente tutto ciò che richiede la vostra firma. Sarebbe meglio evitare qualsiasi attività di Ercole oggi, fate attenzione a non fare distorsioni o falsi movimenti – controllate i vostri impulsi!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ci sarà troppa agitazione attorno a voi, non perdetevi anche voi! Siete in accordo con i vostri desideri e la realtà, avete un buon equilibrio generale, manca solo un po’ di sport.

