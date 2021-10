Oroscopo Branko 1 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 1 novembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Le richieste che vi vengono fatte stanno minando la vostra energia. Cercate di non lasciare che questo vi porti fuori strada. La vostra alternanza tra azione e apatia indica che state consumando troppe riserve, attenuando così il vostro entusiasmo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra tendenza a soffermarvi sul passato potrebbe amareggiarvi: non perdetevi nei rimpianti. La vostra voglia di vivere vi darà le ali… Non rovinate tutto con la golosità, evitate gli eccessi.

Oroscopo Branko 1 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sarete molto più ricettivo a nuove ondate di pensiero. Solo gli sciocchi non cambiano mai idea. Sarete in forma per tutta la giornata, nonostante un po’ di sonno, il sentirsi stanco non è una debolezza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dovete risolutamente bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Oroscopo Branko 1 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Capirete con chi avete realmente a che fare. Adesso tocca a voi capire le vostre intenzioni e farle venir fuori. Non riuscite a sopportare i ritmi, ricaricatevi con una boccata d’aria fresca!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Buona notizia in vista. L’atmosfera di oggi si basa sulla vostra fiducia. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità del giorno per pensare a ciò che potrebbe mancare nella vostra alimentazione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete di umore simpatico, ma pronti a spostare le montagne! Recuperate il tempo perduto! L’apatia che sentite proviene dalla stanchezza, in particolare sul fronte fisico. Date tregua!

Oroscopo Branko 1 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Risentite un profondo bisogno di privacy, che gli altri capiscono automaticamente. Siete in buona forma psicologica, ma il vostro corpo ha disperatamente bisogno di riposo… Bisognerebbe ascoltarlo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Oggi è un giorno importante per quanto riguarda le scelte personali. Vivrete delle emozioni molto forti! Un eccesso di sensualità potrebbe facilmente portare ad un affaticamento intenso… Abbiate più cura di voi – state sfidando la sorte.

