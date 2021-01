Oroscopo Branko 1 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 1 febbraio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Cerca di lasciar perdere i tuoi modi riservati e di essere più aperto. Forse oggi senti troppo il peso delle responsabilità, ma se darai l’impressione di essere troppo distante dai tuoi cari, potresti lasciarti sfuggire un’eccellente occasione per divertirti un po’ con loro. Non trarre delle conclusioni prima che gli altri abbiano finito di parlare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questo momento avresti soprattutto voglia di passare più tempo possibile in una sorta di santuario intellettuale, lontano dalle abitudini terra terra o dalle grosse responsabilità. Ben presto però potrebbe rivelarsi molto noioso, specie se non pensi ad orientare questo periodo di introspezione verso un progetto, o uno sforzo creativo reale. Fai quello che ti piace. Sii più flessibile che puoi. Non è il momento di lasciarsi trasportare dalle onde.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi non sei dell’umore giusto per rivelare le tue intenzioni. Anche se da parte tua sai bene quello che vuoi, l’idea che lo sappiano gli altri non ti piace più di tanto. Tuttavia, escludere gli altri da quelli che sono i tuoi desideri, sarebbe solo uno spreco di energie, in questo periodo, soprattutto perché i tuoi cari ne sanno forse di più di quanto non pensi. Raccontare quello che hai dentro non è poi così rischioso!

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La tua creatività oggi raggiungerà delle nuove vette, ma potrai ancora moltiplicarla per dieci mettendoti in società con qualcuno. In questo momento i partenariati sono molto vantaggiosi per te, grazie alla tua capacità di trasmettere agli altri la tua energia positiva. Orientati piuttosto verso dei soci che siano intraprendenti come te, con l’ispirazione e l’energia strabordanti. Questa opportunità non durerà in eterno, approfittane adesso.

Leone (23 luglio – 23 agosto): I gesti particolarmente gentili di una persona cara ti fanno sentire apprezzato, se non addirittura ammirato. Piano piano ti stai rendendo conto di non aver bisogno di andare lontano per trovare l’affetto. Tutto questo è molto piacevole, e desideri godertelo al massimo. Oggi puoi provare a ritagliarti un momento per riposare, ascoltare la musica che ti piace o semplicemente sognare felicemente ad occhi aperti da qualche parte.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore.

Oroscopo Branko 1 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ti sembra quasi di impazzire a causa del tuo gran bisogno di anticipare le cose. Ti sembra che qualcosa sia sul punto di cambiare, ma non riesci a capire cosa. Questo ti impedisce di prepararti a quello che sta accadendo, cosa che ti fa precipitare nella frustrazione più assoluta. La migliore strategia consiste nel convincerti a restare nel momento presente. Oggi la cosa più importante è fare attenzione a quello che succede intorno a te.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): potresti sentirti un po’ intimidito o a disagio poiché ti verrà chiesto di intervenire o di prendere in mano una situazione. Ma la posta in gioco è troppo alta per permetterti di dire di no, quindi dovrai armarti di coraggio e assumerti le tue responsabilità. Tieni presente che non si tratta di una soluzione ‘o nero o bianco’. Potresti intervenire poco a poco evitando le soluzioni brusche o affrettate.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non ti senti proprio dell’umore giusto per essere ostacolato o privato della tua libertà. Cerca tra i tuoi vecchi amici, qualcuno su cui poter contare per poter evolvere. Scendere a compromessi con chiunque, oggi non è la cosa migliore. Cerca in tutti i modi quanto necessario per esprimere la tua creatività, sei in un periodo d’ispirazione ed azione.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se riesci a utilizzare la tua determinazione per concretizzare le tue idee creative, le cose oggi dovrebbero andare nel verso giusto. Un caro amico oggi si rivelerà molto importante per te. Hai bisogno di circondarti di gente – amici o colleghi – che può far aumentare la tua autostima e che ti fa sentire bene.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): una tua sfuriata potrebbe lasciarti di stucco. Se fai parte di un gruppo o lavori in squadra, avrai delle difficoltà a tenere per te i tuoi sentimenti. Separa le cose importanti da quelle inutili ma non tenerti dentro le cose che devono essere dette, anche se questo potrebbe pregiudicare la tua inclusione nel gruppo. L’onestà è più importante dell’approvazione degli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sei in vena di sensualità. Hai molta voglia di affrontare degli argomenti intimi con i tuoi amici se non addirittura con alcuni tuoi colleghi di fiducia. Fai attenzione a non rimpiangerlo in un secondo momento, allo stato attuale queste persone potrebbero non essere molto ricettive. Non ti sarà difficile individuare le persone reattive dalle altre. Quelle con cui ti sentirai libero di esprimere le tue idee più profonde saranno capaci di offrirti dei preziosi consigli.

