“Only Murders in the Building” scheda e recensione della serie tv Disney+

Disponibile su: Disney+

Genere: Commedia

Anno: 2021

Ideatore: John Hoffman, Steve Martin

Cast: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Amy Ryan

Paese: USA

Durata: 30 minuti

Episodi: 10

Voto (media ponderata): ♥♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Dopo la scoperta di un’orribile morte in un palazzo dell’Upper West Side, tre inquilini dell’edificio estranei tra loro sospettano subito che si tratti di omicidio. E si uniscono per indagare sull’accaduto. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo. Che riguardano eventi accaduti molto tempo prima.

“Only Murders in the Building” – Le recensioni

“Questo fenomeno incantatore in dieci episodi è una bella parodia della cultura dei media, in particolare del genere true-crime, che fa dei cadaveri delle star.” Doreen St. Felix per New Yorker

“A volte una commedia mite, spiritosa e mediocre che non cerca troppo di essere virtuosa o sovversiva o tempestiva colpisce davvero il punto.” Judy Berman per TIME Magazine

“Only Murders in the Building è così fantasticamente divertente che vi farà girare la testa come una bambina di 11 anni che ha appena imparato il doppio hula hoop.” Wenlei Ma per News.com.au

“Selena Gomez, che è un attrice e produttrice esperta oltre ad essere una pop star di buon livello, offre una performance coinvolgente e sfaccettata tanto da tenere comodamente testa a Steve Martin e Martin Short.” Brad Newsome per NPR

“Qualsiasi serie può mettere insieme un decente mistery, ma esaminare la solitudine come un mistero universale è il concetto più accattivante che arricchisce l’armonia a tre voci creata dalle performance perfette di Gomez, Martin e Short.” Melanie McFarland per Salon.com

“Questo materiale toglie un po’ di vita a quella che altrimenti è una commedia leggera ma affascinante… Tuttavia, Short non rallenta mai; può girare in un attimo e rendere la disperazione di Oliver commovente, per poi tornare subito in modalità comica.” Mike Hale per New York Times

“Sì, Selena Gomez si unisce a Steve Martin e Martin Short per questo giallo che, pur prendendo in giro il moderno genere del crime (e le sue molte copie), si rivela essere una divertente commedia con delitto incorporato.” Jonathan Roberts per The New Paper (Singapore)

“Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez fanno i detective in questo brioso Only Murders in the Building.” André Hereford per Metro Weekly (Washington, DC)

“Guardare Martin e Short insieme è una goduria, e il contesto è delizioso.” CJ Johnson per Film Mafia

“È preziosa e creativa, un fiore all’occhiello di una dramedy ambientata tra i ricchi e gli sfaccendati, ma questa serie è anche girata in modo cinematografico e recitata con maestria, con un’ambientazione intrigante e personaggi insoliti.” Joyce Slaton per Common Sense Media

“Altamente, altamente raccomandato.” Kate Rodger per Newshub (NZ)

“Se le risate non sono proprio abbondanti e facili, sono almeno a intervalli regolari, e si sommano a una delle mezzore più spudoratamente divertenti attualmente in televisione.” Adrian Hennigan per Haaretz

