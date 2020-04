Vuoi guardare il video di “One World Together At Home RaiPlay”?

“One World Together At Home RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“One World Together At Home RaiPlay” è l’evento che vede riunirsi Lady Gaga e tante altre grandi star della musica e dello spettacolo. Un evento che vuole onorare il personale sanitario che lavora in prima linea nella lotta contro il coronavirus. E, inoltre, sensibilizzare sulla raccolta fondi promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Comunque, è l’evento che vede riunirsi Lady Gaga e tante altre grandi star della musica e dello spettacolo.

