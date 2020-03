Omelette di porri e mozzarella leggi la ricetta

Oggi vi proponiamo una ricetta facile e gustosa da realizzare in casa. In questo periodo di riposo forzato è fondamentale prenderci cura di noi. Perciò diventa essenziale organizzare le nostre giornate in modo da fare esercizio fisico, sempre tra le quattro mura domestiche. Ma è altrettanto importante mangiare sano e senza appesantirci. Perciò, ecco qui per voi un pranzo o una cena leggera ma molto saporita.

Ingredienti per 3 persone

n. 4 uova

un porro di media grandezza

un bocconcino di mozzarella

3 cucchiai di parmigiano

2 cucchiai di olio evo

Pulire il porro (anche le foglie verdi più tenere) tagliarlo a rondelle sottili. In una padella far scaldare l’olio e mettere il porro. Lasciarlo appassire per bene aggiungendo anche un pò di acqua o vino, salare a piacere. Lasciare raffreddare un pò. In una ciotola sbattere le uova con il parmigiano e aggiungere la mozzarella a dadini. Quindi unire il porro e mescolare per bene.

Rimettere la padella unta di olio sul fuoco e quando sarà calda versare l’impasto, coprire con un coperchio piatto (servirà anche per girare al meglio l’omelette). Far cuocere a fuoco moderato alcuni minuti, finchè non si vedrà l’uovo rappreso anche in superficie. Quindi, girare la frittata e continuare la cottura anche dall’altra parte. Deve risultare dorata da ambe i lati. Servire calda accompagnata da una insalata verde.

