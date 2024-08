11 Agosto 2024

Olimpiadi Breaking streaming – 11 agosto 2024 (VIDEO)

Olimpiadi Breaking streaming – 11 agosto 2024 (VIDEO)

Introduzione – Olimpiadi Breaking streaming – 11 agosto 2024

Le Olimpiadi Breaking hanno fatto il loro debutto storico a Parigi 2024. Bboy Phil Wizard, dal Canada, ha trionfato nella categoria maschile, conquistando il primo oro olimpico nel breaking. Poi, nella battle finale, ha superato il francese Bboy Dany Dann con un netto 3-0 (23-4). Inoltre, il livello di competizione è stato altissimo, rendendo questa disciplina una delle più emozionanti dei giochi.

La finale maschile delle Olimpiadi Breaking – Olimpiadi Breaking streaming – 11 agosto 2024

La finale maschile delle Olimpiadi Breaking ha visto Bboy Phil Wizard affrontare Bboy Dany Dann. Poi, il canadese ha dimostrato una straordinaria abilità e creatività nei suoi movimenti. Inoltre, la sua performance ha convinto tutti i giudici, che gli hanno assegnato un punteggio di 23-4. Poi, la vittoria di Phil Wizard è stata accolta con entusiasmo dai fan presenti a Parigi. Inoltre, questa vittoria rappresenta un momento storico per il breaking, che entra ufficialmente nel panorama olimpico.

La lotta per il bronzo nelle Olimpiadi Breaking – Olimpiadi Breaking streaming – 11 agosto 2024

Nella sfida per il bronzo, lo statunitense Bboy Victor ha battuto il giapponese Bboy Shigekix. Poi, anche questa battle si è conclusa con un punteggio di 3-0 (20-7). Inoltre, Bboy Victor ha dimostrato una grande determinazione e tecnica. Poi, il giapponese Shigekix ha lottato fino all’ultimo, ma non è riuscito a superare l’americano. Inoltre, questa medaglia rappresenta un’importante affermazione per il breaking negli Stati Uniti.

Olimpiadi Breaking femminili: il trionfo di B-Girl Ami – Olimpiadi Breaking streaming – 11 agosto 2024

Anche la competizione femminile delle Olimpiadi Breaking ha regalato grandi emozioni. B-Girl Ami, dal Giappone, ha conquistato l’oro, battendo in finale la lituana Nicka. Poi, con un punteggio di 16-11, Ami ha dimostrato la sua superiorità tecnica. Inoltre, la sua performance ha evidenziato il crescente livello delle atlete nel breaking. Poi, nella sfida per il bronzo, la cinese 671 ha superato l’olandese India, conquistando il terzo posto.

Streaming, highlights e video delle Olimpiadi Breaking – Olimpiadi Breaking streaming – 11 agosto 2024

Per chi non ha potuto seguire le Olimpiadi Breaking in diretta, lo streaming è disponibile su diverse piattaforme. Inoltre, gli highlights delle finali maschili e femminili permettono di rivivere i momenti salienti delle competizioni. Poi, i video delle performance di Bboy Phil Wizard e B-Girl Ami stanno facendo il giro del mondo, dimostrando la qualità delle loro esibizioni. Inoltre, i fan possono accedere ai video completi delle battle per analizzare ogni dettaglio delle mosse e dei passi.

Conclusioni sulle Olimpiadi Breaking – Olimpiadi Breaking streaming – 11 agosto 2024

Le Olimpiadi Breaking a Parigi 2024 hanno segnato un punto di svolta per questa disciplina. Poi, le vittorie di Bboy Phil Wizard e B-Girl Ami hanno evidenziato il talento e la dedizione necessari per competere a livello olimpico. Inoltre, l’evento ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico, aumentando la popolarità del breaking in tutto il mondo. Poi, l’introduzione del breaking nelle Olimpiadi apre nuove opportunità per i giovani ballerini di tutto il mondo. Inoltre, il successo di questa edizione promette un futuro brillante per il breaking nelle competizioni internazionali.

OLIMPIADI BREAKING STREAMING – 11 AGOSTO 2024 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

OLIMPIADI DIRETTA STREAMING (VIDEO)