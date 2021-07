“Old” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Universal Pictures

Genere: Thriller

Anno: 2021

Regia: M. Night Shyamalan

Cast: Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Vicky Krieps, Alex Wolff, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Gael Garcia Bernal, Ken Leung

Paese: USA

Durata: 109 minuti

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

Old, il film diretto da M. Night Shyamalan, è ambientato su una paradisiaca e isolata spiaggia tropicale. Dove si trova per motivi diversi un gruppo di 13 persone formato da: una coppia, una famiglia, qualche turista e un rifugiato. Tutto sembra trascorrere al meglio fino a quando viene rinvenuto in mare il corpo di una donna senza vita. Il mistero si fa ancora più grande, quando il gruppo inizia a invecchiare velocemente senza una ragione.

Tanto che l’intera esistenza di ogni individuo rischia di ridursi spaventosamente ad un solo giorno. Il gruppo si rende presto conto che ciò che sembrava un paradiso si sta trasformando in un incubo. Bloccati sulla misteriosa spiaggia che sembra nascondere un oscuro segreto, i protagonisti dovranno affrontare una corsa contro il tempo. Per cercare di salvarsi e sfuggire alla morte imminente.

La recensione di MyMovies.it

Credere che Shyamalan giri sempre lo stesso film è fuorviante. A meno di intenderlo nella migliore accezione possibile della definizione. Quella di Monet di fronte alla chiesa di Rouen, che preferisce affinare il medesimo soggetto, anche per sconvolgerlo, al salto nel buio. In questo senso l’insistenza sull’importanza del contrappasso e la riscoperta del fanciullo interiore assumono la forma di un ludus.

In cui evidenziare le parole con un colore sgargiante sembra l’unico modo per attirare l’attenzione su di esse. Il regista-bambino che si diverte con l’evidenziatore cerca compagni di giochi tra i suoi spettatori. Rinunciare assomiglia a perdere una occasione irripetibile, specie di fronte a lancette dell’orologio che scorrono troppo in fretta.

Recensione di Emanuele Sacchi. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di ComingSoon.it

Old è un coming of age, una storia di formazione accelerata. In cui non è il cinema con le sue ellissi e il montaggio a prendersi la libertà di condensare una vita. Ma è l’universo sconvolgente di questa spiaggia a imporre al cinema di vivere una vita intera in un giorno. Un cambio di prospettiva che fa salire una notevole ansia nello spettatore. Declinando in maniera inusuale e struggente il rapporto fra un genitore e un figlio, i sensi di colpa e le speranze. L’adolescenza diventa età adulta e la vecchiaia si impone, vittima implacabile e definitiva di un tempo che scorre con regole proprie. Chi protegge chi? Una vita che non permette ricordi, impone il qui e ora, proprio come un film al cinema.

Recensione di Mauro Donzelli. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MadMass.it

Il nuovo lavoro è forse quello più radicale e complesso tra tutti quelli realizzati sino ad ora da Shyamalan. Perché fugge dai marchi di fabbrica inconfondibili ai quali ci aveva abituato. IAn Old la tensione non è innalzata nei momenti più concitati, rimane sempre con un ritmo costante ed incessante. Proponendoci un universo leggibile da diverse angolature, dove tutto non è mai realmente ciò che sembra.

Una visione che richiede particolare attenzione e profondo coinvolgimento da parte dello spettatore. Dove una minima distrazione può essere, per certi versi, fatale. Probabilmente potrebbe rendersi necessaria una seconda visione per comprendere al meglio alcuni elementi della narrazione che ad un primo sguardo potrebbero sfuggire. Old è un film cangiante che disorienta e cattura lo spettatore, spingendolo a vedere ciò che è nascosto o semplicemente ignoto.

Recensione di Carlo Capalbo Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

