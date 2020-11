Vuoi guardare il video di “Oggi è un altro giorno Rai” puntata 4 novembre 2020?

“Oggi è un altro giorno Rai” puntata 4 novembre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Oggi è un altro giorno Rai”, puntata 4 novembre 2020, è un programma fatto di ospiti, storie e confronti. Una trasmissione, poi, che vuole raccontare la voglia dell’Italia di ritrovare la sua normalità. Ricominciando, inoltre, dai racconti delle persone celebri e non solo. Per capire, per condividere e, poi, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. Conduce Serena Bortone. Comunque, è un programma fatto di ospiti, storie e confronti. Una trasmissione, poi, che vuole raccontare la voglia dell’Italia di ritrovare la sua normalità.

Ricominciando, inoltre, dai racconti delle persone celebri e non solo. Per capire, per condividere e, poi, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. Conduce Serena Bortone. Tuttavia, è un programma fatto di ospiti, storie e confronti. Una trasmissione, poi, che vuole raccontare la voglia dell’Italia di ritrovare la sua normalità. Ricominciando, inoltre, dai racconti delle persone celebri e non solo. Per capire, per condividere e, poi, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. Conduce Serena Bortone. Comunque, è un programma fatto di ospiti.

“Oggi è un altro giorno Rai”, puntata 4 novembre 2020, è un programma fatto di ospiti, storie e confronti. Una trasmissione, poi, che vuole raccontare la voglia dell’Italia di ritrovare la sua normalità. Ricominciando, inoltre, dai racconti delle persone celebri e non solo. Per capire, per condividere e, poi, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. Conduce Serena Bortone. Comunque, è un programma fatto di ospiti, storie e confronti. Una trasmissione, poi, che vuole raccontare la voglia dell’Italia di ritrovare la sua normalità.

Ricominciando, inoltre, dai racconti delle persone celebri e non solo. Per capire, per condividere e, poi, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. Conduce Serena Bortone. Tuttavia, è un programma fatto di ospiti, storie e confronti. Una trasmissione, poi, che vuole raccontare la voglia dell’Italia di ritrovare la sua normalità. Ricominciando, inoltre, dai racconti delle persone celebri e non solo. Per capire, per condividere e, poi, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. Conduce Serena Bortone. Comunque, è un programma fatto di ospiti.

“OGGI E’ UN ALTRO GIORNO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 4 NOVEMBRE 2020

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO