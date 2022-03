“Occhiali neri” scheda e recensioni del film

“Occhiali neri” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Vision Distribution

Genere: Horror, thriller. giallo

Anno: 2022

Regia: Dario Argento

Cast: Asia Argento, Ilenia Pastorelli, Maria Rosaria Russo, Gennaro Iaccarino, Guglielmo Favilla, Andrea Gherpelli, Andrea Zhang, Tiffany Zhou, Gianluca Gugliarelli, Gladys Robles, Paola Sambo, Cristiano Simone Iannone, Mario Scerbo, Ivan Alovisio, Viktorie Ignoto, Mario Pirrello

Durata: 90 minuti

Paese: Francia, Italia

Voto (media ponderata): 2.5 (su 5)

La trama

Roma. L’eclissi oscura il Sole in una torrida giornata di estate. E’ il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco, e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente. Il bambino cinese con i suoi grandi occhi, la voce dolce dall’accento straniero, il carattere di un ometto indipendente e indifeso allo stesso tempo, la accompagnerà nella fuga. Riusciranno a salvarsi?

“Occhiali neri” scheda e recensioni del film – La recensione di Cinefilos.it

Accettando implicitamente lo schema maestro-burattini, pur con maggior parvenza di autonomia in quest’ultimo film del Maestro, lo sguardo dello spettatore dovrà fluire. Assieme alle sonorità lugubri e affilate di Rebotini, alla scrittura innocua e logica di Argento. E agli occhi di Daria, attrice di un dramma mai veramente scandagliato nella sua interiorità e che si sostanzia nella tradizione.

Recensione di Agnese Albertini. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Occhiali neri” scheda e recensioni del film – La recensione di MyMovies.it

A una decina di distanza dall’ultimo Dracula 3D, Dario Argento torna alla regia. Con un thriller che ruota attorno al tema della cecità, della luce e delle ombre, sullo sfondo di una Roma insieme patinata e periferica. Senza un vero centro né geografico né emotivo. Un ritorno sottotono per il maestro del brivido, che dirige un thriller non all’altezza della sua fama.

Recensione di Tommaso Tocci. Voto: 2 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Si tratta del ritorno di Dario Argento al cinema e al thriller dopo una lunga pausa. Dove ritroviamo l’estro feroce di un tempo, al servizio di un efficace racconto di sangue e cecità.

Recensione di Maurizio Ermisino Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

