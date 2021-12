“Nowhere Special” scheda e recensioni del film

“Nowhere Special” scheda e recensioni del film

Distribuzione: Lucky Red

Genere: Drammatico

Anno: 2020

Regia: Uberto Pasolini

Cast: James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins, Valerie O’Connor, Stella McCusker

Durata: 91 minuti

Paese: Italia, Regno Unito, Romania

Voto (media ponderata): ♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

John, un lavavetri di trentacinque anni, dedica la vita a crescere il figlio di quattro anni, Michael. Poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. La loro è una vita semplice, fatta di rituali quotidiani universali. Una vita di completa dedizione e amore innocente che mostra la forza della loro relazione. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà̀ i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare in adozione Michael. Provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà.

“Nowhere Special” scheda e recensioni del film – La recensione di ComingSoon.it

A otto anni da Still Life, Uberto Pasolini affronta ancora il tema della morte per parlare però di vita e dell’amore assoluto fra un padre e un figlio. Parte dalla realtà il regista e segue, con grazia, rispetto e leggerezza l’ultimo viaggio di un uomo. Che lo condurrà a trovare la famiglia a cui affidare il suo bambino quando lui non ci sarà più. Racconta del coraggio di arrendersi al destino il film e si interroga sull’eredità che ciascuno di noi lascia dietro di sé. Commovente, ma non ricattatorio, Nowhere Special si permette colori allegri e vivaci ed esplora con precisione il mondo delle adozioni, curioso e variegato. James Norton è un interprete perfetto e il piccolo Michael Lamont un attore prodigio.

Recensione di Carola Proto. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

“Nowhere Special” scheda e recensioni del film di MyMovies.it

Il padre deve imparare a morire, il bambino a vivere. Lo fanno tenendosi per mano nell’attraversare la strada, quella che porta a scuola ma anche quella che porta all’addio. Un film di immagini tanto semplici quanto eloquenti, che mettono in poesia la crudeltà della vita.

Recensione di Marianna Cappi. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di MoviePlayer.it

Non riusciamo a trovare veri e propri difetti a un film che si dimostra delicato, raffinato, dolce e fiabesco. Nonostante il tema cupo dove l’inevitabilità della morte fa da padrona. Merito di una regia ben dosata e a tratti molto ispirata. Ma soprattutto merito dei due attori protagonisti che riescono a dar vita a una coppia credibile, sincera e incredibilmente umana. Non cambierà la storia del cinema, ma è un ottimo film, di quelli che vorremmo vedere sempre più spesso. Soprattutto con questa delicatezza nell’affrontare un argomento molto duro.

Recensione di Matteo Maino Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

