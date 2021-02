“Notizie dal mondo”: scheda, recensione e trailer del film Netflix

Genere: Azione, avventura, drammatico, storico, western

Anno: 2020

Regia: Paul Greengrass

Attori: Tom Hanks, Helena Zengel, Michael Angelo Covino, Elizabeth Marvel, Fred Hechinger, Neil Sandilands, Winsome Brown, Thomas Francis Murphy, Mare Winningham, Ray McKinnon, Bill Camp, Clint Obenchain, Stafford Douglas

Paese: USA, Cina

Durata: 118 minuti

Produzione: Perfect World Pictures, Playtone, Pretty Pictures, Universal Pictures

Voto: ♥♥♥ (su 5)

La trama

“Notizie dal mondo”, il film diretto da Paul Greengrass, ambientato alla fine della guerra civile americana, segue la storia del Capitano Jefferson Kidd (Tom Hanks). E’ un uomo dalle grandi capacità oratorie, rimasto vedovo, che viaggia per il Texas raccontando ciò che accade in giro per il mondo. Nel corso del suo peregrinare il Capitano dovrà portare a termine un compito non facile: riportare a casa dagli zii Johanna Leonberger (Helena Zengel).

E’ una ragazzina di dieci anni, rapita sei anni prima dalla tribù nativa dei Kiowa e cresciuta come una di loro. Johanna verrà rimandata dove la legge stabilisce che debba vivere, contro la sua volontà, lontana da quel mondo a lei sconosciuto. Il viaggio di molte miglia lungo la natura selvaggia per raggiungere l’obiettivo finale, sarà pieno d’insidie. Ma rappresenterà l’occasione per far nascere un legame indissolubile tra i due protagonisti.

Recensione del film

Linee e cerchi. Di questo è fatto prima di ogni altra cosa Notizie dal mondo. Linee che indicano un procedere lineare, solitario e testardo. Che indicano divisioni. Cerchi che comportano il ritorno, e l’inclusione. Invece di procedere dritto sul cammino dello stile per cui è celebre, Paul Greengrass rilassa la macchina da presa e distende lo sguardo verso l’orizzonte della prateria, imitando i capisaldi del genere in cui si cimenta. E lo fa con fare meditativo, riflettendo sull’America del west per parlare, come è ovvio e dichiarato, dell’America di oggi. O di ieri, speriamo. (Federico Gironi – Comingsoon.it)

