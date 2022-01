Vuoi guardare il video di “Non mi lasciare” serie tv fiction Rai 1 RaiPlay episodio 3?

“Non mi lasciare” serie tv fiction Rai 1 RaiPlay episodio 3 (VIDEO)

da raiplay.it

“Non mi lasciare” serie tv fiction Rai 1 RaiPlay, episodio 3, parte con il ritrovamento del corpo senza vita di un bambino nella Laguna di Venezia. Poi, a fare luce sul caso è il vicequestore Elena Zonin, esperto di crimini informatici e di pedofilia in rete. Che, inoltre, per l’occasione fa ritorno nella sua città natale. Lì, poi, Daniele, suo amore di gioventù ora diventato poliziotto. E, inoltre, sua moglie Giulia, un tempo sua grande amica. Poi, tra fitti misteri e ricordi del passato, Elena finisce per scoperchiare una rete.

