“Non ho l’età Rai 3” puntata 3 aprile 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 3 aprile 2020, è andata in onda una puntata di “Non ho l’età Rai 3”. Innamorarsi, amarsi e, sempre più spesso, persino sposarsi dopo i settant’anni non è più un tabù. In Italia l’amore nella terza età rappresenta un fenomeno sociale nuovo e inedito, straordinario e, inoltre, senza precedenti, che si va diffondendo da nord al sud. Nelle grandi città e nei piccoli paesi, attraversando tutti i ceti sociali, con numeri in costante crescita.

In “Non ho l’età Rai 3”, puntata 3 aprile 2020, i racconti di questi formidabili over ’70 che escono allo scoperto e delle loro vite. Vite intrecciate con la storia d’Italia tra due guerre mondiali, la ricostruzione, il boom economico e la crisi del nuovo Millennio. I racconti di questi formidabili over ’70 che escono allo scoperto e delle loro vite.

