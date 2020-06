Vuoi guardare il video di “Non dirlo al mio capo RaiPlay” quarta puntata?

“Non dirlo al mio capo RaiPlay” quarta puntata (VIDEO)

da raiplay.it

“Non dirlo al mio capo RaiPlay” quarta puntata è la storia di Lisa, 34 anni. Ha una laurea in legge, due figli e un’ipoteca sulla casa da pagare. Inoltre, vedova da sei mesi, dopo tanti colloqui falliti e tante porte in faccia, racconta “qualche” piccola bugia sulla sua vita privata. Questo pur di ‘strappare’ un’assunzione come praticante dal cinico avvocato Enrico Vinci. Riuscendoci, ma non restando immune al suo fascino.

Comunque, è la storia di Lisa, 34 anni. Ha una laurea in legge, due figli e un’ipoteca sulla casa da pagare. Inoltre, vedova da sei mesi, dopo tanti colloqui falliti e tante porte in faccia, racconta “qualche” piccola bugia sulla sua vita privata. Questo pur di ‘strappare’ un’assunzione come praticante dal cinico avvocato Enrico Vinci. Riuscendoci, ma non restando immune al suo fascino. Tuttavia, è la storia di Lisa, 34 anni. Ha una laurea in legge, due figli.

“Non dirlo al mio capo RaiPlay” quarta puntata è la storia di Lisa, 34 anni. Ha una laurea in legge, due figli e un’ipoteca sulla casa da pagare. Inoltre, vedova da sei mesi, dopo tanti colloqui falliti e tante porte in faccia, racconta “qualche” piccola bugia sulla sua vita privata. Questo pur di ‘strappare’ un’assunzione come praticante dal cinico avvocato Enrico Vinci. Riuscendoci, ma non restando immune al suo fascino.

Comunque, è la storia di Lisa, 34 anni. Ha una laurea in legge, due figli e un’ipoteca sulla casa da pagare. Inoltre, vedova da sei mesi, dopo tanti colloqui falliti e tante porte in faccia, racconta “qualche” piccola bugia sulla sua vita privata. Questo pur di ‘strappare’ un’assunzione come praticante dal cinico avvocato Enrico Vinci. Riuscendoci, ma non restando immune al suo fascino. Tuttavia, è la storia di Lisa, 34 anni. Ha una laurea in legge, due figli.

(EPISODIO 1) “NON DIRLO AL MIO CAPO” GUARDA IL VIDEO QUARTA PUNTATA

(EPISODIO 2) “NON DIRLO AL MIO CAPO” GUARDA IL VIDEO QUARTA PUNTATA

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO