Vuoi guardare il video di “Nome di donna film RaiPlay”?

“Nome di donna film RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“Nome di donna film RaiPlay” è la storia di Nina, che si si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia. Dove, poi, trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco, inoltre. Che cela, poi, però un segreto scomodo e torbido. Quando, inoltre, Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere. Per affrontare, poi, il dirigente della struttura, Marco Maria Torri in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

Comunque, è la storia di Nina, che si si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia. Dove, poi, trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco, inoltre. Che cela, poi, però un segreto scomodo e torbido. Quando, inoltre, Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere. Per affrontare, poi, il dirigente della struttura, Marco Maria Torri in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti.

“Nome di donna film RaiPlay” è la storia di Nina, che si si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia. Dove, poi, trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco, inoltre. Che cela, poi, però un segreto scomodo e torbido. Quando, inoltre, Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere. Per affrontare, poi, il dirigente della struttura, Marco Maria Torri in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

Comunque, è la storia di Nina, che si si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia. Dove, poi, trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco, inoltre. Che cela, poi, però un segreto scomodo e torbido. Quando, inoltre, Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere. Per affrontare, poi, il dirigente della struttura, Marco Maria Torri in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti.

“NOME DI DONNA FILM” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO