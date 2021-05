“Nomadland” la recensione del film

disponibile su Disney +

Regia: Chloé Zhao

Cast: Frances McDormand, Charlene Swankie, David Strathairn, Tay Strathairn, Cat Clifford, Peter Spears

Genere: Drammatico

Durata: 107 minuti

Voto: ♥♥ (su 5)

Molti di coloro che hanno visto “Nomadland” parlano (e scrivono) davvero bene di questo film. Ciò mi ha reso molto entusiasta di guardarlo ma, sfortunamente, credo di aver messo troppo in alto l’asticella delle mie attese. La pellicola, infatti, dura ‘solo’ un’ora e quarantacinque minuti, eppure si fa davvero fatica a prestare attenzione. Questo perché si trascina un po’, è noioso e, francamente, anche molto deprimente.

Basato su fatti realmente accaduti, “Nomadland” parla di una donna di nome Fern, interpretata da Frances McDormand, che fa un viaggio attorno agli Stati Uniti. Questo dopo aver perso il marito ed il lavoro nella recessione del 2008. La sua città, letteralmente, non esiste più, dato che il codice postale ad essa associato è stato rimosso. Il film la segue mentre incontra altri nomadi e parla con loro delle loro vite. Cosa li ha portati a questo punto e qual è la loro storia.

Un aspetto molto interessante di “Nomadland” è che i personaggi di contorno sono interpretati da attori non professionisti nel ruolo di sé stessi. Quelle che raccontano sono le loro storie di vita reale. Un’intuizione notevole, che rende questo film una sorta di ‘documentario di finzione’. Molte delle loro esperienze sono davvero strazianti ed è giusto aver posto i riflettori su di loro.

La storia, nel suo complesso, è davvero pesante nei contenuti, tanto che, spesso, diventa anche difficile seguire con la giusta attenzione. Non ci sono grandi momenti cinematografici, piuttosto è un’accozzaglia di fotogrammi buoni per essere appesi in salotto come quadri. Sebbene l’idea di fondo sia più che apprezzabile, insomma, a mancare è la capacità di mettere insieme le cose nel modo giusto. A mancare, purtroppo, è proprio il concetto di cinema.

“Nomadland”, è bene evidenziarlo di nuovo, è un film deprimente e decisamente molto (troppo!) lento. In realtà, dura solo un’ora e quarantacinque minuti, ma sembra infinitamente più lungo. E’ davvero molto faticoso non distrarsi durante la visione e non è persino così difficile appisolarsi qua è là. Se dovesse succedere, non colpevolizzatevi più del dovuto: non siete voi a non apprezzare l’arte, è proprio il film che tende a stancare.

La pellicola ha il nobile scopo di portare gli spettatori in viaggio insieme a Fern, ma troppe cose mi sono cadute a terra durante la proiezione per farmi dire che vale la pena di guardarlo. So bene di essere una voce in minoranza tra i cinefili come me, perciò se, alla fine, deciderete di guardarlo fate pure, ma non potrete dire che non vi avevo avvertito. Vorrei potermi accodare al pensiero comune e dire che ho amato questo film. Ma, con tutta onestà, non è così. L’eccessiva lentezza e la dose altrettanto eccessiva di depressione che “Nomadland” porta con sé non me l’ha fatto apprezzare, purtroppo. Rimane il bel finale ad effetto, che qualcosa, a livello di emozione, comunque, smuove.

Francesco G. Balzano

