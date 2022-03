“No Exit” scheda e recensioni del film

Disponibile su: Disney+

Genere: Thriller, drammatico

Anno: 2022

Regia: Damien Power

Cast: Havana Rose Liu, Danny Ramirez, David Rysdahl, Dale Dickey, Mila Harris, Dennis Haysbert, Jen Van Epps, Benedict Wall, Kirsty Hamilton.

Durata: 96 minuti

Paese: USA

Voto (media ponderata): 3.5 (su 5)

La trama

Darby, una giovane donna in viaggio per un’emergenza familiare, resta bloccata per una bufera di neve. Ed è costretta a trovare riparo in un’area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti. Quando scopre una bambina rapita in un furgone nel parcheggio, si lancia in una terrificante lotta tra la vita e la morte. Per scoprire chi sia il rapitore.

“No Exit” scheda e recensioni del film – La recensione di Cinefilos.it

“No Exit” è un buon esempio di thriller che racchiude in sé elementi molto cari al genere, sia su carta che su pellicola. E riesce a rendersi anche indipendente dal romanzo di cui è adattamento consapevole.

Recensione di Chiara Guida. Voto: 2.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

“No Exit” scheda e recensioni del film – La recensione di IGN Italia

Anche senza fare il fenomeno in giro, No Exit non manca di nulla. Ha una buona storia, la tensione giusta e non si tira indietro quando c’è da far scorrere il sangue, adoperando il poco spazio – sia fisico che temporale – a disposizione per costruire una parabola efficiente e asciutta. Poi, sì, magari a livello di cast e racconto si sarebbe potuto fare qualcosina in più. Nondimeno Havana Rose Liu nei panni della protagonista se la cava alla grande.

Recensione di Andrea Peduzzi. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di Cinema.Everyeye.it

Ci sono film che non lasciano vie di fuga. “No Exit” ne è l’esempio. Giostrando con abilità i pochi personaggi, il regista Damien Power riesce a inquadrare un’atmosfera in cui tutti possono essere vittime e colpevoli. Cercando di dare gli strumenti adatti allo spettatore per capire chi sta bluffando, ma allo stesso tempo riservandosi alcuni momenti di pura sorpresa. Come la violenza inaspettata e violentissima che aggiunge al thriller su Disney+ sequenze dolorose e impressionanti.

Recensione di Martina Barone Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

