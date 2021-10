Nations League le probabili formazioni e dove vedere in tv le finali Italia-Belgio e Spagna-Francia

da calciomercato.com

Si chiude oggi con la finale per il 3° e 4° posto, e per la finalissima che assegna il titolo questa fase conclusiva della Nations League. A partire dalle 15 le due sconfitte delle semifinali, Italia e Belgio si affronteranno all’Allianz Stadium di Torino mentre alle 20.45 al Meazza di Milano la Spagna che ha eliminato gli Azzurri sfiderà la Francia senza lo juventino Rabiot fermato dal Covid.

DOVE VEDERLE – ​Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai attraverso i suoi canali Rai 1 (canale 1 del digitale) e Rai 1 HD (canale 501). Anche la finale Spagna-Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sulle reti rai che trasmetteranno l’evento su Rai 1 (canale 1) e Rai 1 HD (canale 501).

LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia-Belgio ore 15

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa. All. Mancini

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Carrasco; De Bruyne, Trossard; Batshuayi. All. Martinez

Spagna-Francia ore 20.45

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema.

