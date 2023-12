“Natale e Quale Show” puntata 17 dicembre 2023 (VIDEO)

16 Dicembre 2023

Introduzione

La magia delle festività natalizie abbraccia il palco di “Natale e Quale Show” nella puntata speciale andata in onda il 17 dicembre 2023. Un’edizione straordinaria, poi, dedicata alla generosità e all’arte, con i 16 concorrenti del programma. Chiamati, inoltre, a esibirsi in indimenticabili imitazioni di celebri cantanti eseguendo brani natalizi. La serata, poi, assume un significato speciale, poiché l’intero evento è stato concepito come un atto di beneficenza per raccogliere fondi destinati alla Fondazione Telethon.

Carlo Conti alla conduzione – Puntata 17 dicembre 2023

La conduzione di Carlo Conti, inoltre, dà il via a uno spettacolo unico nel suo genere, unendo il divertimento dell’imitazione alla nobiltà della causa benefica. La puntata, poi, sarà disponibile su RaiPlay, consentendo a chiunque di rivivere i momenti più emozionanti. E, inoltre, contribuire al sostegno della ricerca medica promossa dalla Fondazione Telethon.

Il cast dei concorrenti – Puntata 17 dicembre 2023

Il cast stellare di concorrenti, inoltre, ha aggiunto un tocco di competizione e talento alla serata. Con, poi, esibizioni che hanno catturato l’essenza del Natale e reso omaggio ai grandi artisti attraverso le loro voci e performance sceniche. Tra i partecipanti, inoltre, troviamo Luca Gaudiano, Ilaria Mongiovì, Antonino Spadaccino, Jessica Morlacchi, Jasmine Rotolo, Lidia Schillaci, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Alessandro Greco, Lorenzo Licitra, Agostino Penna e Valerio Scanu.

La magia del Natale, poi, si è fusa con l’abilità degli imitatori, dando vita a interpretazioni sorprendenti e coinvolgenti. La puntata del 17 dicembre 2023 è stata un’esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e spettacolo, e ora è disponibile per essere rivissuta su RaiPlay.

I giudici – Puntata 17 dicembre 2023

Il programma beneficia della guida esperta di giudici di alto calibro, tra cui Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta, quest’ultimo brillantemente impegnato nell’imitare Gerry Scotti. Le opinioni e i commenti dei giudici hanno aggiunto un elemento di sfida e valutazione alle esibizioni dei concorrenti, creando un’atmosfera di competizione sana e stimolante.

L’impegno con Telethon

Il 17 dicembre 2023 diventa un capitolo importante nella storia di “Natale e Quale Show”, non solo per le straordinarie esibizioni degli imitatori, ma anche per la sua vocazione altruistica. L’intero cast ha dimostrato un impegno straordinario nel rendere omaggio alle festività natalizie e nel sostenere la ricerca scientifica attraverso la raccolta fondi per la Fondazione Telethon.

RaiPlay offre ora l’opportunità di rivivere l’incanto di questa serata speciale e di contribuire, attraverso la visione, alla nobile causa di Telethon. Guarda la puntata su RaiPlay e unisciti a questa festa di imitazioni e solidarietà, incanalando il tuo spirito natalizio per una causa che fa la differenza. “Natale e Quale Show” continua a brillare come faro di intrattenimento e generosità, portando il calore del Natale e il sostegno alla ricerca medica direttamente nelle case degli spettatori.

