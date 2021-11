“Narcos Messico 3” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Drammatico, crime, poliziesco

Anno: 2021

Ideatore: Carlo Bernard, Chris Brancato

Cast: Michael Peña, Diego Luna, Alyssa Diaz, Teresa Ruiz, Clark Freeman, Mark Kubr, Andrés Almeida, Julio Cesar Cedillo, Mike Doyle, Jeff Grace

Paese: Messico, USA

Durata: 49-69 minuti

Episodi: 10

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

Racconta la storia della guerriglia che nascerà dopo la rottura dell’impero creato da Felix. Con la globalizzazione del mercato della droga, nascono nuovi cartelli, e nuovi boss e narcotrafficanti fanno il loro ingresso in scena.

“Narcos Messico 3” scheda e recensione della serie tv Netflix – La recensione di MoviePlayer.it

L’ultima stagione della serie di Carlos Bernard costituisca un’ottima conclusione per la serie. Molte storie, molti personaggi e molti temi, che inizialmente potrebbero un po’ confondere lo spettatore ma che poi lo catturano irrimediabilmente.

Recensione di Valentina D’Amico. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di Cinematographe.it

Narcos: Messico 3 è un prodotto complesso perché ha molti elementi positivi ma ha anche una grande falla che fa sì che lo spettatore resti un passo indietro. Questa terza stagione è buona eppure non scuote chi guarda come in passato.

Recensione di Eleonora Degrassi. Voto: 3 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di BadTaste.it

Narcos: Messico non ha quell’immensa pietà umana che pervadeva il racconto di The Wire attraverso le sue varie stagioni. Ma il punto di vista è simile. Non esiste un obiettivo a cui tendere, e gli stessi percorsi individuali sono sacrificati ad una visione socio-economica che domina e intrappola chiunque nel proprio ruolo. Ciò sarà più evidente nel personaggio di Victor Tapia, un poliziotto condannato a dover agire oltre la legalità per poter sopravvivere. E che si ritroverà ad avere a che fare con una serie di uccisioni di donne. È il dramma nel dramma, la violenza radicata nella società e dalla quale è impossibile fuggire.

Recensione di Simone Novarese. Voto: 3.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

