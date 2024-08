Napoli-Verona streaming highlights – 19 agosto 2024 (VIDEO)

19 Agosto 2024

Introduzione

La partita Verona-Napoli ha segnato un inizio di campionato difficile per la squadra di Conte, che ha subito una pesante sconfitta per 3-0. Inoltre, il Napoli ha avuto diverse occasioni per segnare nel primo tempo, ma non è riuscito a concretizzare. Poi, se non hai seguito la partita in diretta, puoi vedere gli highlights in streaming gratis per rivivere i momenti salienti di questo match.

Primo Tempo – Occasioni sprecate dal Napoli

Il match Verona-Napoli è iniziato con un ritmo intenso. Inoltre, il Napoli ha creato diverse opportunità da gol nel primo tempo. Lobotka e Kvaratskhelia sono andati vicini al vantaggio, ma non sono riusciti a concretizzare. Poi, l’infortunio di Kvaratskhelia ha costretto Conte a inserire Raspadori, cambiando l’assetto della squadra. Se vuoi vedere questi momenti cruciali, gli highlights sono disponibili in streaming gratis.

Secondo Tempo – La caduta del Napoli

Nel secondo tempo della partita Verona-Napoli, i padroni di casa hanno preso il controllo. Inoltre, Livramento ha segnato subito, portando il Verona in vantaggio. Poi, Anguissa ha sfiorato il pareggio per il Napoli, ma la sua conclusione si è fermata sulla traversa. Poco dopo, Mosquera, uno degli acquisti estivi del Verona, è entrato in campo e ha segnato il 2-0 solo due minuti dopo il suo ingresso. Se non hai visto la partita, puoi rivivere questi momenti negli highlights in streaming gratis.

Il Verona chiude i conti

Verso la fine del match Verona-Napoli, il Verona ha consolidato il suo vantaggio. Inoltre, Mosquera ha segnato ancora una volta durante il recupero, portando il risultato sul 3-0 finale. Questo gol ha chiuso definitivamente le speranze del Napoli. Poi, se vuoi vedere come il Verona ha dominato questa partita, gli highlights sono disponibili in streaming gratis.

Rivivi la partita in streaming gratis

Se non hai avuto l’opportunità di seguire Verona-Napoli in diretta, puoi recuperare grazie agli highlights in streaming gratis. Inoltre, i video ti offrono una panoramica completa delle azioni più importanti del match. Poi, è un’occasione per analizzare le difficoltà incontrate dal Napoli e apprezzare la solidità del Verona.

Conclusione

La partita Verona-Napoli è stata un duro colpo per il Napoli, che ha iniziato il campionato con una sconfitta per 3-0. Inoltre, il Verona ha dimostrato grande solidità e capacità di sfruttare le occasioni. Poi, se vuoi rivedere i momenti salienti di questa sfida, gli highlights sono disponibili in streaming gratis. Non perdere l’opportunità di guardare i video di una partita che ha segnato un inizio complicato per la squadra di Conte.

