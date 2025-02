12 Febbraio 2025

"Napoli-Udinese" streaming highlights – 12 febbraio 2025 (VIDEO)

Un pareggio che lascia dubbi

Napoli-Udinese si è conclusa con un pareggio. Il Napoli ha segnato per primo, poi l’Udinese ha risposto subito. La squadra di Conte ha dominato il primo tempo, inoltre ha creato numerose occasioni. McTominay ha portato in vantaggio i partenopei con un colpo di testa. Poi, però, Ekkelenkamp ha pareggiato con un tiro da fuori area. Gli azzurri hanno cercato di reagire, inoltre hanno continuato a spingere. L’Udinese ha difeso bene, poi ha provato a colpire in contropiede.

Occasioni sprecate e rimpianti

Napoli-Udinese ha mostrato un Napoli sprecone. Gli attaccanti hanno avuto molte opportunità, poi non le hanno sfruttate. Conte ha chiesto più cinismo, inoltre ha parlato di dettagli che fanno la differenza. Il centrocampo ha gestito il possesso, poi ha provato a innescare le punte. Politano ha fornito un assist perfetto, inoltre ha sfiorato il gol su punizione. L’Udinese ha sofferto, poi ha trovato il pareggio nel momento migliore.

Secondo tempo senza reti

Il secondo tempo di Napoli-Udinese ha visto un Napoli ancora aggressivo. La squadra ha cercato il vantaggio, poi ha sbattuto contro il muro difensivo friulano. Lukaku ha provato la conclusione più volte, inoltre ha colpito un palo. L’Udinese ha rischiato, poi ha creato qualche pericolo in ripartenza. Il Napoli ha tenuto il possesso, inoltre ha cercato spazi con azioni manovrate. I friulani hanno difeso con ordine, poi hanno provato a colpire su calcio piazzato.

Conte deluso, ma ottimista

Antonio Conte ha commentato Napoli-Udinese con amarezza. L’allenatore ha parlato di partita dominata, poi di episodi sfavorevoli. Ha elogiato l’impegno della squadra, inoltre ha sottolineato la necessità di essere più concreti. Il tecnico ha visto segnali positivi, poi ha ribadito l’importanza di restare concentrati. Il Napoli ha ancora margine di miglioramento, inoltre può contare su giocatori di qualità.

Situazione in classifica

Napoli-Udinese ha avuto un impatto sulla classifica. Gli azzurri hanno mantenuto la vetta, poi hanno visto avvicinarsi le inseguitrici. L’Udinese ha conquistato un punto prezioso, inoltre ha dimostrato solidità. Il Napoli dovrà affrontare sfide importanti, poi cercherà di non perdere terreno. La lotta per il titolo resta aperta, inoltre ogni partita può fare la differenza.

Conclusione

Napoli-Udinese ha regalato emozioni. I tifosi hanno seguito la partita in streaming, poi hanno cercato i migliori highlights. La diretta live ha mostrato tutte le azioni chiave, inoltre ha evidenziato le migliori giocate. Chi non ha visto la sfida ha cercato il video dei momenti più importanti, poi ha commentato le decisioni arbitrali. La partita si può rivedere gratis su alcune piattaforme, inoltre sono disponibili gli highlights ufficiali.

