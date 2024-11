29 Novembre 2024

“Napoli-Roma” streaming free highlights – 29 novembre 2024 (VIDEO)

Il Napoli di Conte ritrova la vittoria – “Napoli-Roma” streaming free highlights – 29 novembre 2024

Il Napoli di Antonio Conte ha ritrovato la vittoria, battendo la Roma in una partita emozionante. Grazie a questo successo, i partenopei tornano in vetta al campionato, superando Atalanta, Inter e Fiorentina di un punto. In avvio di partita, Kvaratskhelia ha avuto una grande occasione, ma ha sprecato da pochi passi. Poi, anche McTominay e Politano sono stati pericolosi, cercando di portare in vantaggio il Napoli. Inoltre, la squadra di Conte ha mostrato grande determinazione e solidità difensiva, nonostante gli attacchi della Roma.

La reazione della Roma e l’ingresso di Hummels e Baldanzi – “Napoli-Roma” streaming free highlights – 29 novembre 2024

Nella seconda parte della partita, Ranieri ha deciso di inserire Hummels e Baldanzi per dare nuova energia alla Roma. La squadra giallorossa ha reagito con forza, cercando di recuperare il risultato. L’ex Lukaku ha trovato la rete del pareggio, sfruttando un preciso assist di Di Lorenzo. Poi, la Roma ha continuato a pressare, cercando di trovare la seconda rete. Tuttavia, il Napoli ha saputo difendersi bene, non permettendo ai giallorossi di concretizzare ulteriori occasioni.

L’occasione per Dovbyk e il legno che ferma l’1-1 – “Napoli-Roma” streaming free highlights – 29 novembre 2024

Dopo il gol di Lukaku, la Roma ha continuato a spingere alla ricerca del pareggio. Dovbyk ha avuto una grande opportunità per segnare, ma il suo colpo di testa è stato negato dalla traversa. Inoltre, i giallorossi hanno continuato a cercare di sfruttare ogni palla possibile per pareggiare. Tuttavia, la sfortuna ha colpito ancora, e il pareggio è sfumato a pochi centimetri dal gol. Poi, il Napoli ha ripreso il controllo della partita, cercando di chiudere il match.

Il dominio del Napoli e il finale di partita – “Napoli-Roma” streaming free highlights – 29 novembre 2024

Nel finale, il Napoli ha gestito la partita con sicurezza, evitando qualsiasi tipo di rischio. La Roma ha tentato un ultimo assalto, ma non è riuscita a trovare la via del gol. Il Napoli ha mostrato un gioco solido e ben organizzato, che ha permesso di mantenere il vantaggio fino al fischio finale. Inoltre, la squadra di Conte ha avuto il merito di non abbassare la guardia, nonostante le difficoltà iniziali e la reazione della Roma. Poi, la vittoria ha portato il Napoli a riconquistare la vetta della classifica.

Dove vedere la partita – “Napoli-Roma” streaming free highlights – 29 novembre 2024

Chi non ha potuto assistere alla partita può recuperare gli highlights di Napoli-Roma in streaming. Inoltre, è possibile trovare il video completo del match su diverse piattaforme. I tifosi del Napoli e della Roma possono rivedere le azioni salienti, dai gol alle occasioni più pericolose. Poi, gli appassionati di calcio potranno rivivere l’intero incontro grazie ai video in streaming, per non perdersi neanche un dettaglio di questa emozionante sfida.

Il futuro delle due squadre in campionato – “Napoli-Roma” streaming free highlights – 29 novembre 2024

Con questa vittoria, il Napoli di Conte si conferma una delle squadre più in forma del campionato. Poi, il club punta a mantenere la vetta e a consolidare la propria posizione nelle prossime settimane. D’altro canto, la Roma di Ranieri dovrà lavorare su alcuni aspetti per migliorare il proprio rendimento. Tuttavia, nonostante la sconfitta, la squadra giallorossa ha dimostrato di poter lottare contro le grandi del campionato. Inoltre, gli highlights della partita mostrano un grande equilibrio tra le due squadre, confermando la qualità del gioco espresso da entrambe.

