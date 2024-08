12 Agosto 2024

Napoli-Modena streaming – 12 agosto 2024 (VIDEO)

Napoli-Modena streaming – 12 agosto 2024 (VIDEO)

Introduzione – Napoli-Modena streaming – 12 agosto 2024

Il match Napoli-Modena si è concluso con una vittoria sofferta per la squadra di Conte. I partenopei hanno superato il turno solo ai rigori. Il Napoli non è riuscito a sbloccare il risultato nei 90 minuti, poi la lotteria dei rigori ha premiato gli azzurri. Inoltre, il Modena ha messo in difficoltà i padroni di casa, dimostrando di essere un avversario ostico.

La partita: grande sofferenza per il Napoli – Napoli-Modena streaming – 12 agosto 2024

Napoli-Modena è stato un match combattuto, con i partenopei che non sono riusciti a imporre il loro gioco. Inoltre, l’attacco del Napoli è apparso sterile, incapace di superare la difesa ben organizzata del Modena. Poi, nei minuti finali, si è notata una certa stanchezza tra i giocatori azzurri. Il Modena ha saputo approfittare di alcune indecisioni del Napoli, mantenendo il risultato sullo 0-0 fino al triplice fischio.

Meret eroe ai rigori: Napoli-Modena decide dal dischetto – Napoli-Modena streaming – 12 agosto 2024

Poi, nel momento decisivo, Meret si è trasformato nell’eroe della serata. Il portiere del Napoli ha parato il rigore che ha permesso alla sua squadra di superare il turno. Inoltre, le prestazioni di alcuni giocatori non sono state all’altezza delle aspettative. Raspadori, in particolare, ha deluso, non riuscendo a incidere nel match. Poi, l’attacco del Napoli ha faticato a creare occasioni da gol.

Le pagelle: alti e bassi in Napoli-Modena – Napoli-Modena streaming – 12 agosto 2024

Napoli-Modena ha evidenziato alcune lacune nella squadra di Conte. Inoltre, il centrocampo non è riuscito a dare la giusta fluidità al gioco. Poi, in difesa, qualche disattenzione ha rischiato di compromettere la partita. Tuttavia, Meret è stato decisivo ai rigori, garantendo al Napoli il passaggio del turno.

Streaming, highlights e video di Napoli-Modena – Napoli-Modena streaming – 12 agosto 2024

Per chi non ha potuto seguire Napoli-Modena in diretta, è possibile vedere lo streaming della partita. Inoltre, sono disponibili gli highlights del match, che mostrano le migliori azioni dei 90 minuti e i rigori finali. Poi, i video delle parate di Meret sono diventati virali, dimostrando l’importanza del portiere per la squadra. Inoltre, il video completo della partita permette di rivivere tutte le emozioni di Napoli-Modena.

Conclusioni su Napoli-Modena – Napoli-Modena streaming – 12 agosto 2024

Napoli-Modena è stato un match difficile per gli azzurri, che hanno dovuto lottare fino all’ultimo rigore per superare il turno. Poi, la squadra di Conte dovrà lavorare molto per migliorare le prestazioni in vista dei prossimi impegni. Inoltre, i tifosi si aspettano una risposta immediata dalla squadra, che dovrà dimostrare di essere all’altezza delle ambizioni stagionali. Tuttavia, la vittoria ai rigori ha permesso al Napoli di proseguire il cammino in Coppa Italia.

“NAPOLI-MODENA” STREAMING – 12AGOSTO 2024 PER GUARDARE IL VIDEO CLICCA QUI

“NAPOLI-GIRONA” STREAMING – 12 AGOSTO 2024 (VIDEO)