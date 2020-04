Vuoi guardare il video di “Napoli Milionaria Massimo Ranieri RaiPlay”?

“Napoli Milionaria Massimo Ranieri RaiPlay” (VIDEO)

da raiplay.it

“Napoli Milionaria Massimo Ranieri RaiPlay” è la storia del napoletano Gennaro Jovine. L’uomo durante la guerra assiste impotente alla borsa nera che la moglie Amalia e i figli fanno per sopravvivere. Durante un sopralluogo della polizia, inoltre, deve fingersi morto per non far scoprire la merce. Finisce prigioniero e Amalia intrattiene un’amicizia, non solo d’affari, con il giovane Errico Settebellizze. Comunque, è la storia del napoletano Gennaro Jovine.

