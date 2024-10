11 Ottobre 2024

“Napoli-Como” streaming highlights – 11 ottobre 2024 (VIDEO)

Introduzione

La sfida tra Napoli e Como si è rivelata avvincente, con la squadra di Conte che ha portato a casa una vittoria convincente. Il risultato finale di 3-1 lascia poco spazio ai dubbi sulla superiorità del Napoli. Vediamo insieme i momenti più salienti nel Napoli-Como streaming highlights video.

Napoli-Como: il gol lampo di McTominay

Il match tra Napoli-Como è iniziato subito a ritmi altissimi. Dopo appena 26 secondi, McTominay ha trovato la via del gol, portando in vantaggio il Napoli. Inoltre, il Como ha subito cercato di rispondere, ma senza successo. Poi, il Napoli ha continuato a spingere in avanti, creando diverse occasioni per aumentare il vantaggio.

La reazione del Como

Il Como, però, non si è arreso. Al 30° minuto Paz ha avuto una grande occasione, ma il suo tiro si è stampato sul palo. Poco dopo, Strefezza ha sfruttato un assist preciso, realizzando il gol del pareggio. Inoltre, il Como ha mantenuto alta l’intensità di gioco, ma non è riuscito a capitalizzare altre occasioni.

Napoli-Como: rigore decisivo di Lukaku

Nella ripresa, il Napoli ha ripreso il controllo del gioco. Poi, Lukaku è stato decisivo, procurandosi un rigore al 55° minuto. Lo stesso attaccante belga ha trasformato il penalty, riportando avanti il Napoli. Inoltre, il Como ha tentato di reagire, ma la difesa partenopea ha respinto ogni tentativo di rimonta.

Neres chiude i giochi

Nel finale, il tecnico Conte ha deciso di far entrare Neres. Poi, proprio l’attaccante brasiliano ha chiuso definitivamente i giochi, segnando il terzo gol per il Napoli. Con questo gol, la squadra ha messo al sicuro la vittoria. Inoltre, il Como non ha più trovato la forza per riaprire la partita.

Napoli-Como streaming highlights: guarda il video

Per rivivere tutti i momenti più importanti del match, puoi vedere i Napoli-Como streaming highlights video. Ogni azione e ogni gol raccontano una partita intensa e combattuta. Inoltre, il Napoli dimostra ancora una volta di essere una delle squadre più forti del campionato.

Napoli avanti in classifica

Grazie a questa vittoria, il Napoli allunga in testa alla classifica. Ora i punti di vantaggio sulle rivali aumentano, e la squadra di Conte sembra avere il vento in poppa. Inoltre, con questa prestazione convincente, il Napoli dimostra di essere in forma smagliante. Poi, la squadra continua a dimostrare un gioco solido e organizzato.

"NAPOLI-COMO" STREAMING HIGHLIGHTS – 11 OTTOBRE 2024

