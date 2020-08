Vuoi guardare il video di “Music Quiz Rai 1” puntata 9 agosto 2020?

“Music Quiz Rai 1” puntata 9 agosto 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Music Quiz Rai 1”, puntata 9 agosto 2020, è il game show musicale condotto da Amadeus ,dall’Auditorium Rai Di Napoli. Due squadre di vip, poi si divertono a giocare con la musica. Per cercare, inoltre, di indovinare l’interprete delle canzoni ascoltate in studio. Tanti, poi, i giochi proposti e che coinvolgono i concorrenti in gara e le guest star dei vari appuntamenti. Comunque, è il game show musicale condotto da Amadeus ,dall’Auditorium Rai Di Napoli. Due squadre di vip, poi si divertono a giocare con la musica.

Per cercare, inoltre, di indovinare l’interprete delle canzoni ascoltate in studio. Tanti, poi, i giochi proposti e che coinvolgono i concorrenti in gara e le guest star dei vari appuntamenti. Tuttavia, è il game show musicale condotto da Amadeus ,dall’Auditorium Rai Di Napoli. Due squadre di vip, poi si divertono a giocare con la musica. Per cercare, inoltre, di indovinare l’interprete delle canzoni ascoltate in studio. Tanti, poi, i giochi proposti e che coinvolgono i concorrenti in gara.

“Music Quiz Rai 1”, puntata 9 agosto 2020, è il game show musicale condotto da Amadeus ,dall’Auditorium Rai Di Napoli. Due squadre di vip, poi si divertono a giocare con la musica. Per cercare, inoltre, di indovinare l’interprete delle canzoni ascoltate in studio. Tanti, poi, i giochi proposti e che coinvolgono i concorrenti in gara e le guest star dei vari appuntamenti. Comunque, è il game show musicale condotto da Amadeus ,dall’Auditorium Rai Di Napoli. Due squadre di vip, poi si divertono a giocare con la musica.

Per cercare, inoltre, di indovinare l’interprete delle canzoni ascoltate in studio. Tanti, poi, i giochi proposti e che coinvolgono i concorrenti in gara e le guest star dei vari appuntamenti. Tuttavia, è il game show musicale condotto da Amadeus ,dall’Auditorium Rai Di Napoli. Due squadre di vip, poi si divertono a giocare con la musica. Per cercare, inoltre, di indovinare l’interprete delle canzoni ascoltate in studio. Tanti, poi, i giochi proposti e che coinvolgono i concorrenti in gara.

“MUSIC QUIZ” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 8 AGOSTO 2020

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO