Vuoi guardare il video di “Morgane detective geniale” streaming Raiplay episodio 3?

“Morgane detective geniale” streaming Raiplay episodio 3 (VIDEO)

da raiplay.it

“Morgane detective geniale”, streaming Raiplay episodio 3, è la storia di una donna delle pulizie. Che, poi, per caso, aiuta la polizia a risolvere un caso difficile, nonostante la diffidenza del’Ispettore Karadec. Morgane, poi, è una madre single di tre figli concepiti con due uomini diversi. Ma, soprattutto, è un soggetto APC, ad alto potenziale cognitivo, con 160 di quoziente intellettivo. Inoltre, Céline, il commissario, le fa allora una proposta di collaborazione più continuativa.

Morgane, inoltre, sulle prime rifiuta, perché non si trova a suo agio con l’autorità. Ma poi decide di accettare perché in cambio della sua consulenza chiede che vengano riprese le ricerche del suo primo compagno. Ovvero Romain, sparito nel nulla 15 anni prima. Comunque, è la storia di una donna delle pulizie. Che, poi, per caso, aiuta la polizia a risolvere un caso difficile, nonostante la diffidenza del’Ispettore Karadec. Morgane, poi, è una madre single di tre figli concepiti con due uomini diversi.

“Morgane detective geniale”, streaming Raiplay episodio 3, è la storia di una donna delle pulizie. Che, poi, per caso, aiuta la polizia a risolvere un caso difficile, nonostante la diffidenza del’Ispettore Karadec. Morgane, poi, è una madre single di tre figli concepiti con due uomini diversi. Ma, soprattutto, è un soggetto APC, ad alto potenziale cognitivo, con 160 di quoziente intellettivo. Inoltre, Céline, il commissario, le fa allora una proposta di collaborazione più continuativa.

Morgane, inoltre, sulle prime rifiuta, perché non si trova a suo agio con l’autorità. Ma poi decide di accettare perché in cambio della sua consulenza chiede che vengano riprese le ricerche del suo primo compagno. Ovvero Romain, sparito nel nulla 15 anni prima. Comunque, è la storia di una donna delle pulizie. Che, poi, per caso, aiuta la polizia a risolvere un caso difficile, nonostante la diffidenza del’Ispettore Karadec. Morgane, poi, è una madre single di tre figli concepiti con due uomini diversi.

“MORGANE DETECTIVE GENIALE” STREAMING RAIPLAY GUARDA IL VIDEO EPISODIO 3

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO