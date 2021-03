Morgan propone “Le brutte intenzioni” di Bugo in versione integrale (VIDEO)

Emanuela Bruco per tendit.it

Se da un parte, ieri sera, tutta l’attenzione era puntata sul brano portato da Bugo dopo la squalifica dello scorso anno, dall’altra qualcuno teneva d’occhio il profilo Instagram di Morgan. E per una buona ragione. Quasi tutti, infatti, sospettavano che Morgan non avrebbe taciuto. Infatti il cantante avrebbe fatto un vero e proprio dissing contro Bugo mentre quest’ultimo si esibiva sul palco dell’Ariston. Prima ha reso noto su Instagram il brano che aveva proposto ad Amadeus per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021. E che, però, il direttore artistico ha scartato. Poi ha chiesto agli utenti se volessero la versione integrale de Le Brutte Intenzioni. Ovvero la canzone che ha decretato la squalifica dello scorso anno dalla kermesse musicale.

Raggiunti i 3000 commenti richiesti, Morgan avrebbe dunque mantenuto la promessa. E poco dopo sarebbe arrivato il video in cui canta tutta l’intera canzone de Le Brutte Intenzioni.

